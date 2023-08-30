أسعار الخضراوات اليوم، 5 جنيهات أقل سعر لكيلو الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأربعاء 30 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، كيلو البصل من 14 إلى 17.5 جنيه، الكوسة من سعر 6 إلى 9 جنيهات.

Advertisements

وبلغ سعر خس باذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيهات، باذنجان بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه، كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 24 إلى 30 جنيهًا.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 11 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 28 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، البامية من 24 إلى 32 جنيهًا، خيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات، البطاطا سعر من 4 إلى 8 جنيهات، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، وتراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 22 إلى 26 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون تفاحي من 24 إلى 28 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 18 إلى 22 جنيهًا.

وتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 13جنيها، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو شبت من 140 إلى 150 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ من 13 إلى 17 جنيهًا، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو جرجير من 140 إلى 150 جنيهًا.

وتراوح سعر فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو كسبرة من 140 إلى 150 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 140 إلى 150 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة من 10 إلى 15 جنيهًا.