الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس 70 جنيهًا بسوق الجملة، وشعبة الخضراوات تكشف الأسباب

أسعار البقدونس والشبت
أسعار البقدونس والشبت في الأسواق

 أسباب ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس، قفزت أسعار الخضرة وتشمل سعر الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير، بنحو 70 جنيهًا في سوق العبور لجملة الخضراوات، حيث كانت تباع بسعر من 50 إلى 70 جنيهًا، قفزت إلى أسعار تتراوح من 140 إلى 150 جنيهًا.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير في الأسواق؟

أسعار البقدونس في الأسواق، فيتو

100% ارتفاعًا في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في سوق العبور

يقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار الخضراوات من الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير ارتفعت بنحو الضعف في سوق العبور، متأثرة بارتفاع درجات الحرارة التي زادت من سرعة تلف هذه الخضراوات، حيث أنها خضراوات هشة ولا تتحمل ارتفاع درجات الحرارة.

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لا يوجد نقص في كميات البقدونس والشبت حيث تتوافر في الأسواق

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أنه لا يوجد نقص في كميات هذه الخضراوات بل هي متوفرة في الأسواق، حيث تزرع مساحات كافية لاستهلاك المواطنين، وتعد زراعة الشبت والبقدونس والكزبرة من الزراعات السهلة للمواطنين، إذ إضافة لزراعتها في الأراضي الزراعية،  نجد بعض المواطنين يقومون بزراعتها في الحدائق الخاصة بهم، وحتى في صوب منزلية.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات ، فيتو

جنيهان أقل سعر لرابطة البقدونس والشبت في الأسواق

وعن أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، أشار «النجيب» إلى أن في أسواق التجزئة لا يقل سعر الرابطة عن جنيهين، لكن في سوق العبور لجملة الخضراوات يتراوح سعر كيلو شبت من 140 إلى 150 جنيهًا، كيلو بقدونس سعر من 140 إلى 150جنيهًا،  كيلو كسبرة من 140 إلى 150 جنيهًا، كيلو جرجير من 140 إلى 150 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار البقدونس والشبت والكزبرة والجرجير في أسواق التجزئة، فيتو

أسعار البقدونس والشبت والكزبرة والجرجير في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات

وعلى صعيد آخر تنشر «فيتو» أسعار البقدونس والشبت والكزبرة والجرجير في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات، التي جاءت كالتالي: 

أسعار الكزبرة في أسواق بيع الخضراوات اليوم

بلغ متوسط سعر الكزبرة عدد 100 رابطة في أسواق التجزئة  نحو 176.27 جنيه، لتتراوح من 50 إلى 250 جنيهًا.

أسعار الشبت في أسواق بيع الخضراوات اليوم

وعن أسعار الشبت في أسواق التجزئة، سجل متوسط سعر قدره 176.7 جنيه لعدد 100 وحدة، ليتراوح سعر الشبت من 75 إلى 300 جنيه.

أسعار الجرجير في أسواق بيع الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الجرجير في أسواق بيع الخضراوات اليوم

أما أسعار الجرجير في أسواق التجزئة، بلغ متوسط سعر جرجير نحو 84.3 جنيه لعدد 100 حزمة، ليتراوح سعر الجرجير من 50 إلى 200 جنيه.

أسعار البقدونس في أسواق بيع الخضراوات اليوم

وعن سعر البقدونس في أسواق التجزئة، سجل متوسط سعر قدره 116.8 جنيه، لتتراوح أسعار البقدونس من 50 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.

أسعار الكرات في أسواق بيع الخضراوات اليوم

وبلغ متوسط سعر كرات نحو 101.7 جنيه لعدد 100 وحدة لتتراوح أسعار الكرات في أسواق التجزئة من 50 إلى 120 جنيهًا.

أسعار الكرفس في أسواق بيع الخضراوات اليوم

وسجل الكرفس متوسط سعر قدره 273.1 جنيه لعدد 100 وحدة في أسواق التجزئة، ليتراوح سعر الكرفس من 100 جنيه إلى 300 جنيه.

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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 25-8-2023 في الدقهلية

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فوائد البقدونس المغلي، يقوي المناعة ويزيل السموم من جسمك

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ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس 70 جنيهًا بسوق الجملة، وشعبة الخضراوات تكشف الأسباب

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