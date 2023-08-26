سعره يصل لـ 80 جنيهًا، وشعبة الخضراوات: ارتفاع أسعار الثوم لا يسبب أزمة لهذه الأسباب

سجلت أسعار الثوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، ليصل سعر الثوم الأحمر بلدي إلى 80 جنيهًا، فيما بلغ سعر ثوم بلدي أبيض نحو 70 جنيهًا.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الثوم، ومتى ينخفض سعر الثوم؟

ارتفاع أسعار الثوم في الأسواق، فيتو

أسعار الثوم مرتفعة في الأسواق

يقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، إن أسعار الثوم مرتفعة في الأسواق، حيث يتراوح سعر الثوم في سوق العبور لجملة الخضراوات من 24 إلى 30 جنيهًا، وتختلف أسعار الثوم في أسواق التجزئة.

سعر الثوم ارتفع بسبب قلة الكميات المنزرعة

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات لـ «فيتو» إلى أن سعر الثوم ارتفع بسبب قلة الكميات المنزرعة ثوم خلال الموسم السابق، وهذا لا يعني أنه يوجد نقص أو ندرة في الكميات بصفة عامة، حيث قام عدد من المواطنين بتخزين الثوم عند طرح المحصول في شهر مارس الماضي، إضافة إلى وجود الثوم في الأسواق لكن أسعاره مرتفعة.

الثوم متوفر في الأسواق ولكن الأسعار المرتفعة وفقًا لآليات العرض والطلب

وأوضح «النجيب» أنه يجب التفرقة بين نقص الكميات المعروضة، وتواجد السلعة ولكن بسعر مرتفع، إذ تتحكم آليات العرض والطلب في تحديد أسعار السلع، والأهم هو وجود السلعة في الأسواق، والمواطنين مطالبون بشراء السلع بكميات حسب الاحتياج اليومي، وليس للتخزين لأشهر مقبلة، الثوم متوفر في الأسواق ولكن أسعار المرتفعة وفقًا لآليات العرض والطلب.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات، فيتو

ارتفاع أسعار الثوم لا يسبب أزمة كبيرة لهذه الأسباب

واضاف «النجيب» أن ارتفاع أسعار الثوم لا يسبب أزمة كبيرة، خاصة وأن الثوم ليس صنف رئيسي يستخدم في إعداد الوجبات يوميًا مثل الطماطم أو البصل، وحتى الثوم يستخدم في المطبخ للحصول على النكهة في بعض الأكلات، ومن ميزات الثوم عبارة عن فصوص، وتستطيع السيدات استخدام راس واحدة من الثوم على مدار أسبوع.

ارتفاع أسعار الثوم ليس مؤثرا على ميزانية الأسرة المصرية بشكل مباشر

وتابع: إضافة إلى أن الثوم يباع في أسواق التجزئة بالربطة التي قد تحتوي على حسب الحجم ربع كيلو ثوم، وهذه الرابطة تستطيع أن توفر الثوم في المنزل لمدة تزيد عن الشهر، وعليه ارتفاع أسعار الثوم ليس مؤثر على ميزانية الأسرة المصرية بشكل مباشر، إضافة إلى وجود بدائل للثوم للحصول على النكهة، التي منها الثوم البودر والمجفف.

أسعار الثوم ستنخفض مع طرح محصول العروة الجديدة

وردًا على سؤال متى تنخفض أسعار الثوم في الأسواق، قال «النجيب» أن أسعار الثوم ستنخفض مع طرح محصول العروة الجديدة، وحتى هذا الوقت، فإن كميات الثوم المطروحة في الأسواق تكفي إحتياجات المصريين لشهور طويلة، ولا يوجد ما يثير القلق بشأن نقص الثوم وأو ندرته في الأسواق.

أسعار الثوم في أسواق الجملة والتجزئة ، فيتو

أسعار الثوم في أسواق الجملة والتجزئة وفي محلات بيع الخضراوات

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الثوم في أسواق الجملة والتجزئة وفي محلات بيع الخضراوات والسلاسل الغذائية الكبرى:

سجل سعر ثوم أحمر بلدي نحو 80 جنيهًا للكيلو، ثوم بلدي ابيض نحو 70 جنيهًا للكيلو، ثوم صيني بسعر 120 جنيهًا للكيلو، كيلو ثوم أورجانيك بسعر 158 جنيهًا.

أسعار بدائل الثوم الطازج في الأسواق

وعن أسعار بدائل الثوم الطازج في الأسواق، بلغ سعر عبوة ثوم مفروم وزن 200 جرام نحو 26.80 جنيه، ثوم مهروس عبوة وزن 12 جرامًا بسعر 1.60 جنيه، ثوم مقشر عبوة وزن 375 جرامًا نحو 41.60 جنيه، عبوة ثوم مهروس وزن 200 جرام بسعر 25.5 جنيه، عبوة ثوم مهروس وزن 250 جرامًا نحو 29 جنيهًا.

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ربع كيلو ثوم مقشر بسعر 30 جنيهًا في المحلات

وبلغ سعر برطمان ثوم مقشر وزن 370 جرامًا في السلاسل الغذائية والمحلات نحو 44.65 جنيه، .ثوم مقشر وزن 100 جرام بسعر 14.95 جنيه، ثوم مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 29.95 جنيه، عبوة مكعبات ثوم مفروم سادة أو بالكزبرة أو الزعتر وزن 120 جرامًا بسعر من 18.45 جنيه إلى 20.95 جنيه.

أسعار بدائل الثوم الطازج في الأسواق، فيتو

سعر الثوم بودر والمجفف في المحلات

أما سعر الثوم بودر والمجفف، بلغ سعر عبوة الثوم بودر وزن 100 جرام نحو 15 جنيهًا، بودر ثوم عبوة وزن 45 جرامًا بسعر 25.25 جنيه، بودر ثوم وزن 90 جرامًا نحو 42.35 جنيه، ثوم بودر وزن 60 جرامًا بسعر من 32.90 إلى 36.65 جنيه، عبوة خلطة الثوم وزن 120 جرامًا بسعر 20.35 جنيه.

وبلغ سعر الثوم مجفف وزن 110 جرامات نحو 43.75 جنيه، ثوم مجفف مطحون عبوة وزن 90 جرامًا نحو 30.45 جنيهًا.