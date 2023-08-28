أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الإثنين 28 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كيلو الطماطم من 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كيلو البصل من 13.5 إلى 17.5 جنيه، الكوسة من سعر 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

Advertisements

وبلغ سعر خس باذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات، كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 22 إلى 28 جنيهًا، بانخفتض جنيهين عن سعره السابق.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن السعر السابق، البامية من 24 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، خيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن السعر السابق، البطاطا سعر من 4 إلى 8 جنيهات، بارتفاع 150 قرشًا عن السعر السابق، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الإثنين، وتراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن السعر السابق، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 22 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن السعر السابق، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن السعر السابق، زيتون تفاحي من 24 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن السعر السابق، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

وتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 13جنيها، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو شبت من 140 إلى 150 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو جرجير من 140 إلى 150 جنيهًا.

وتراوح سعر فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو كسبرة من 140 إلى 150 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 140 إلى 150 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.