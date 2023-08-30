المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ومواجهة التحديات بأفكار متطورة

يجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذى تستضيفه مصر فى الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

صرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بأن المؤتمر، يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات، مشيدًا بالجهود المشتركة التي يبذلها العالم لمواجهة هذه التحديات.

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الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

وأضاف قائلًا: نحن نواجه تحديات متزايدة في مجال الصحة والسكان والتنمية، ولكن بفضل الجهود المشتركة والابتكارات التكنولوجية، نحن قادرون على تحقيق تقدم ملموس,وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والأفضليات في هذه المجالات الحاسمة ومن المتوقع أيضًا أن يكون منصة لإحداث تغيير حقيقي في السياسات العالمية والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة والسكان والتنمية.

وزير الصحة، فيتو

يذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية وذلك في إطار المحاور الآتية:

- الصحة والسكان والتنمية: تكامل وتضافر الجهود؛

- التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة؛

- السياسات المتكاملة القائمة على الأدلة من أجل مستقبل أفضل.

- دور منظمات المجتمع المدني لدعم سكان أصحاء من أجل التنمية المستدامة.

- تأثير المتغيرات السكانية على التنمية: التغييرات المناخية - الأمن المائي والغذائي.

- الصحة العامة: ضمان حياة صحية وتحقيق الرفاهية لجميع الأعمار.

- تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية لتحقيق التنمية.

- نهج الصحة الواحدة: تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة.

- تمكين المرأة من أجل الرفاهية وصحة أفضل للسكان.

- الصحة النفسية للسكان وتحقيق التنمية.

- التوزيع الديموجرافي: الأثر الاقتصادي – الفرص الضائعة والمكاسب المحتملة.

- الاستثمار من أجل المستقبل: الفرص والإتجاهات

- الاستثمار في البشر.

- التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية: الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

- التقنيات الحديثة للتنبؤات السكانية، تعزيز الصحة وتسريع وتيرة التنمية.

وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء وكافة أصحاب المصلحة في إعداد مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تتناول منظور متعدد الابعاد لأهم قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي يلقيها مجموعة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء في مجالات السكان والصحة والتنمية وعلى رأسهم الوزراء الدوليين والمحليين المعنيين بملفات السكان والصحة والتنمية وخبراء المنظمات الأممية والدولية ورؤساء الجامعات الدولية والأساتذة الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وزير الصحة والسكان، فيتو

وقطاع الأعمال والشخصيات الإعلامية البارزة وتهدف جلسات النقاش إلي إيجاد الحلول الإبتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق وللقياس.

الدكتور خالد عبدالغفار، فيتو

كما يستهدف المؤتمر مشاركة مختلف أصحاب المصلحة وصانعي القرارات في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني , ويستضيف المؤتمر السادة وزراء الصحة والسكان 13 من مختلف دول العالم و14 نائبا عن وزراء، وكذلك السادة سفراء الدول 48 سفير، والمنظمات الأممية والعديد من الهيئات الدولية والمنظمات والمجالس العربية (١١٧ ممثلا)، ورؤساء الجامعات الدولية وكوكبة من الأساتذة الأكاديميين الدوليين، منظمات المجتمع المدني، التحالفات الدولية، ممثلي شركات الأدوية العالمية والمحلية.