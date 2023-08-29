فوائد البرقوق للأطفال، يقوي المناعة ويحمي من الأنيميا

فوائد البرقوق للأطفال، البرقوق من الفاكهة الموسمية الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز يعشقه الكثيرون من الكبار والصغار.

وفوائد البرقوق للأطفال، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الطفل لنموه بشكل صحي.

أهمية تقديم البرقوق للأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فوائد البرقوق للأطفال، عديدة لذا يجب على الأمهات تقديمه للطفل من عمر 6 أشهر حيث يتم هرسه وتقديمه للطفل، حيث يتم تقدم قطعة صغيرة بالبداية ثم تزويد الكمية بالتدريج، وذلك للحفاظ على صحة الطفل ونموه بشكل صحي.

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فوائد البرقوق للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من فوائد البرقوق للأطفال:-

يقوي مناعة الطفل لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يحمى الطفل من أنيميا فقر الدم.

يساعد الطفل على النمو بشكل صحي.

يقوي عظام الطفل.

يقوي النظر ويعزز من صحة العيون.

يساعد فى علاج الإمساك

القيمة الغذائية الموجودة في البرقوق

وللبرقوق فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله يوميا وذلك لقيمتها الغذائية العالية، حيث يحتوي البرقوق، على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وسي هذا بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التى تساعد الجسم على مقاومة جميع الأمراض.

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فوائد البرقوق

ومن فوائد البرقوق:-

يحمي من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية وبالتالى يحمى من السرطان.

يساعد فى الحماية من الجلطات الدماغية لأنه يخفض ضغط الدم المرتفع.

يقلل الشعور بالتوتر والقلق وهي اضطرابات نفسية تسبب مشاكل عضوية بالجسم وبالتالى تناوله يقلل من هذا التوتر.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على المواد الكيميائية التي تساعد فى الحماية من الإصابة بأمراض القلب.

يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يخفض نسبة الضغط بالدم لأنه يدر البول ويطرد الصوديوم بالجسم بسبب احتوائه على البوتاسيوم.

يخفض نسبة السكر بالدم ولكن هذا لا يعني الإكثار من تناوله لأنه يحتوى على نسبة من السكريات وبالتالي يجب تناوله بحذر.

يساعد في إنقاص الوزن لأنه يحتوى على الألياف الغذائية التى تمنح الشعور بالشبع وترفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتى تساعد فى إنقاص الوزن بشرط حسابه ضمن السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.

يعزز صحة الجهاز الهضمي وينظم حركة الجهاز الهضمي ويساعد فى علاج عسر الهضم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.