الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد البرقوق للأطفال، يقوي المناعة ويحمي من الأنيميا

فوائد البرقوق للأطفال،
فوائد البرقوق للأطفال، فيتو

فوائد البرقوق للأطفال، البرقوق من الفاكهة الموسمية الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز يعشقه الكثيرون من الكبار والصغار.

وفوائد البرقوق للأطفال، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الطفل لنموه بشكل صحي.

أهمية تقديم البرقوق للأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فوائد البرقوق للأطفال، عديدة لذا يجب على الأمهات تقديمه للطفل من عمر 6 أشهر حيث يتم هرسه وتقديمه للطفل، حيث يتم تقدم قطعة صغيرة بالبداية ثم تزويد الكمية بالتدريج، وذلك للحفاظ على صحة الطفل ونموه بشكل صحي.

Advertisements

فوائد البرقوق للأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن من فوائد البرقوق للأطفال:-

  • يقوي مناعة الطفل لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.
  • يحمى الطفل من أنيميا فقر الدم.
  • يساعد الطفل على النمو بشكل صحي.
  • يقوي عظام الطفل.
  • يقوي النظر ويعزز من صحة العيون.
  • يساعد فى علاج الإمساك

القيمة الغذائية الموجودة في البرقوق 

وللبرقوق فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله يوميا وذلك لقيمتها الغذائية العالية، حيث يحتوي البرقوق، على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وسي هذا بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التى تساعد الجسم على مقاومة جميع الأمراض.

فوائد البرقوق للأطفال، فيتو 

فوائد البرقوق 

ومن فوائد البرقوق:-

  • يحمي من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية وبالتالى يحمى من السرطان.
  • يساعد فى الحماية من الجلطات الدماغية لأنه يخفض ضغط الدم المرتفع.
  • يقلل الشعور بالتوتر والقلق وهي اضطرابات نفسية تسبب مشاكل عضوية بالجسم وبالتالى تناوله يقلل من هذا التوتر.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على المواد الكيميائية التي تساعد فى الحماية من الإصابة بأمراض القلب.
  • يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يخفض نسبة الضغط بالدم لأنه يدر البول ويطرد الصوديوم بالجسم بسبب احتوائه على البوتاسيوم.
  • يخفض نسبة السكر بالدم ولكن هذا لا يعني الإكثار من تناوله لأنه يحتوى على نسبة من السكريات وبالتالي يجب تناوله بحذر.
  • يساعد في إنقاص الوزن لأنه يحتوى على الألياف الغذائية التى تمنح الشعور بالشبع وترفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتى تساعد فى إنقاص الوزن بشرط حسابه ضمن السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.
  • يعزز صحة الجهاز الهضمي وينظم حركة الجهاز الهضمي ويساعد فى علاج عسر الهضم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.
  • يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
txt

فوائد اللبن الرائب، يقوي المناعة ويخفض ضغط الدم

txt

فوائد زيت اللوز الحلو، علاج لجميع مشاكل البشرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد البرقوق فوائد البرقوق للأطفال القيمة الغذائية الموجودة في البرقوق الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الجوافة، تعزز صحة الحوامل وتقوي المناعة وتساعد في إنقاص الوزن

فوائد العدس الأصفر، الأفضل لمرضى السكري والنباتيين

فوائد ورق الجوافة، لإنقاص الوزن وحماية القلب

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

بالخطوات رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

بسبب ليفربول، خطوة مفاجئة من اتحاد جدة في المفاوضات مع محمد صلاح

بلومبرج تكشف سبب توسيع بريكس وأهم المخاوف المتوقعة مستقبلا

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع جديد في سعر الذرة المستورد بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية