انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بدأ موقع تنسيق الجامعات 2023 منذ قليل في تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة 2023، وذلك بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق المرحلة الثالثة 2023، من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة من الأربعاء وحتى مساء الجمعة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

Advertisements

الشعبة الحد الأدنى -إعلانات- العدد الشعب العلمية 205 درجات بنسبة 50% 83863 الشعبة الأدبية 50983 الإجمالي 134846

وأكدت الوزارة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال الرابط التالي

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات

ونستعرض معكم فيما يأتي عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات في 20 محافظة على مستوى الجمهورية:

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

يتواجد مكتب التنسيق الرئيسي في جامعة القاهرة، حيث تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، مع تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

عنوان مكتب تنسيق جامعة عين شمس

وخصصت إدارة جامعة عين شمس 13 معملا للحاسب الآلي للتسجيل في تنسيق الجامعات 2023، وقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات المعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب.

وتتواجد معامل التنسيق في كلية الآداب وكلية الحاسب الآلي بالحرم الرئيسي لجامعة عين شمس بالعباسية، بالإضافة إلى معامل بكلية البنات بمصر الجديدة وكلية الهندسة بميدان عبده باشا وكلية الزراعة بشبرا.

كما تم تخصيص معملًا لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، وهذا المعمل تم تجهيزه تقنيًا وبشريًا لتقديم كافة أوجه المساعدة والنصح والإرشاد في التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكتروني.

مكت ب تنسيق القبول بالجامعات بجامعة حلوان

وفي جامعة حلوان، تتيح عدد من معامل التنسيق وهي مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، ومعمل كلية الفنون الجميلة، ومعمل كلية التربية الرياضية الهرم، وهذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها المميزة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق مع توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

مكتب تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية

وفي جامعة الإسكندرية تم تخصيص معامل التنسيق بجامعة الإسكندرية، وهي 8 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر للطلاب لتسجيل رغباتهم مجانًا، وهذه المعامل تتوزع في الكليات الآتية: كلية الآداب، كلية التربية، كلية السياحة والفنادق، كلية علوم الشاطبي، كلية علوم محرم بك، كلية الهندسة، كلية التربية الرياضية بنين، المدينة الجامعية طالبات بسموحة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.