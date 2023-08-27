لطلاب المرحلة الثالثة 2023، عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات في 20 محافظة

بالتزامن مع اقتراب انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والتي من المقرر أن يبدأ الطلاب في تسجيل الرغبات بها عبر موقع التنسيق الإلكتروني في مطلع شهر سبتمبر المقبل، تنشر فيتو رابط موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم.



ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالى:

www.Tansik.Egypt.gov.eg



ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

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عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات في 20 محافظة

ونستعرض معكم فيما يأتي عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات في 20 محافظة على مستوى الجمهورية:

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

يتواجد مكتب التنسيق الرئيسي في جامعة القاهرة، حيث تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، مع تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

عنوان مكتب تنسيق جامعة عين شمس

وخصصت إدارة جامعة عين شمس 13 معملا للحاسب الآلي للتسجيل في تنسيق الجامعات 2023، وقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات المعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب.

وتتواجد معامل التنسيق في كلية الآداب وكلية الحاسب الآلي بالحرم الرئيسي لجامعة عين شمس بالعباسية، بالإضافة إلى معامل بكلية البنات بمصر الجديدة وكلية الهندسة بميدان عبده باشا وكلية الزراعة بشبرا.

كما تم تخصيص معملًا لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، وهذا المعمل تم تجهيزه تقنيًا وبشريًا لتقديم كافة أوجه المساعدة والنصح والإرشاد في التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكتروني.

مكت ب تنسيق القبول بالجامعات بجامعة حلوان

وفي جامعة حلوان، تتيح عدد من معامل التنسيق وهي مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، ومعمل كلية الفنون الجميلة، ومعمل كلية التربية الرياضية الهرم، وهذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها المميزة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق مع توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

مكتب تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية

وفي جامعة الإسكندرية تم تخصيص معامل التنسيق بجامعة الإسكندرية، وهي 8 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر للطلاب لتسجيل رغباتهم مجانًا، وهذه المعامل تتوزع في الكليات الآتية: كلية الآداب، كلية التربية، كلية السياحة والفنادق، كلية علوم الشاطبي، كلية علوم محرم بك، كلية الهندسة، كلية التربية الرياضية بنين، المدينة الجامعية طالبات بسموحة.

مكتب التنسيق بجامعة دمنهور

وفي جامعة دمنهور تم تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني لإستقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات بمراحل تنسيق الجامعات 2023، وهذه المعامل في كليات الطب البيطرى والعلوم والتجارة والتربية، حيث يوجد بكل معمل 10 موظفين، بالإضافة إلى معمل مجهز لطلاب ذوي الهمم.

مكتب التنسيق بجامعة أسيوط

ويضم مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط مكتبين؛ المكتب الأول بكلية الآداب، ويشمل معملين؛ سعة الأول 33 جهاز كمبيوتر، والثاني 16 جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين على المعمل 15 مختصًا، والمكتب الثاني بمركز الحاسب الآلي بقطاع 1 بالمدينة الجامعية للطلاب، ويبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر 55 جهازا، وعدد القائمين على العمل 11 مختصًا.

مكتب التنسيق بجامعة طنطا

ومعامل التنسيق في جامعة طنطا، توجد في معامل كلية الصيدلة بالإضافة إلى مبنى الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجمع الطبي وتعمل طوال أيام التنسيق 2023، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

مكتب التنسيق بجامعة المنصورة

تم تجهيز 5 معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر في معامل التنسيق بجامعة المنصورة وهي: مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، «3» معامل بكلية التربية، مدرج «4» مبنى «أ» التعليمي بكلية الصيدلة.

مكتب التنسيق بجامعة دمياط

وفي جامعة دمياط، تم تخصيص عدد 2 معمل بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحرم الجامعة وهم معمل 208، ومعمل 209 والمخصص لذوي القدرات الخاصة، وكذلك تخصيص عدد 2 معمل بكلية التربية النوعية وهم معمل 1 ومعمل 2.

مكتب التنسيق بجامعة بني سويف

أما في جامعة بني سويف، فقد تم اختيار معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني بشرق النيل، وتستقبل تلك المعامل الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع تخصيص عدد من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للطلاب.

مكتب التنسيق بجامعة المنيا

وفي جامعة المنيا تم تخصيص معملين للحاسب الالي لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة والراغبين في تسجيل رغباتهم الكترونيا بتنسبق الجامعات 2023، المعمل الاول بالمدينة الجامعية للطلاب بالاخصاص خارج الحرم الجامعى والثاني بمعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي، تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا.

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس

وفي جامعة قناة السويس، تم تخصيص مكتب التنسيق الفرعي داخل الجامعة، لاستقبال الطلاب، والذي يضم أكثر من قاعة مُجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت يربطها بالمجلس الأعلى للجامعات، كل قاعة بها 25 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات يعمل بها فنيون متخصصون في إدخال البيانات.

مكتب التنسيق بجامعة المنوفية

أما في جامعة المنوفية فقد تم تجهيز مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة لاستقبال الطلاب للتسجيل للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

مكتب تنسيق جنوب الوادي

وفي جامعة جنوب الوادى، تم تخصيص عدد 38 جهاز بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، ومعمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات، كما تم تخصيص عدد 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

مكتب التنسيق بجامعة الفيوم

وتتواجد معامل التنسيق في جامعة الفيوم في كليات الزراعة، والهندسة، والعلوم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والسياحة والفنادق، والتربية النوعية، والتي جهزت على أعلى مستوى، وتضم الـ6 معامل فنيين وإداريين لمساعدة الطلاب على تسجيل الرغبات.

مكتب التنسيق بجامعة بنها

وفي جامعة بنها تم تجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى بكليات الزراعة بمشتهر والتجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم مجانًا وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

مكتب التنسيق بسوهاج

أما جامعة سوهاج، فتم تخصيص 80 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، فيضم معمل نادى تكنولوجيا المعلومات 20 جهاز، و60 جهاز بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات.

مكتب التنسيق بجامعة بورسعيد

وفي جامعة بورسعيد تم فتح معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وذلك من خلال مقراتها بكلية التربية النوعية ببورسعيد وكلية الهندسة ببورفؤاد، لاستقبال حملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لتسجيل الرغبات طوال فترة التقديم في كل مراحل التنسيق تباعا حسب ما يعلنه مكتب التنسيق الإلكتروني.

مكتب التنسيق بجامعة الوادى الجديد

تم تجهيز معمل حاسب آلى في جامعة الوادي الجديد بمقر المبنى الإدارى للجامعة ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لتقديم خدمة متميزة مجانية لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

مكتب التنسيق في العريش

أما في جامعة العريش، فقد تم تجهيز مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة هذا العام، لاستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات، مع توفير الدعم البشري من خلال أطقم مدربة ومؤهلة تساعد في عمليات الإرشاد والتسجيل للطلاب وأولياء أمورهم.

مكتب التنسيق بجامعة أسوان

وتوفر جامعة أسوان «مقر الجامعة الرئيسي بصحارى - المبنى الإدارى القديم» بالحرم الجامعى بصحارى، لتسجيل رغبات الطلاب طوال فترة تسجيل الرغبات في مراحل التنسيق المختلفة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.