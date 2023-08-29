تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الكليات المتاحة للشعبة العلمية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق المرحلة الثالثة 2023، من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة غدا الأربعاء.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

Advertisements

الشعبة الحد الأدنى -إعلانات- العدد الشعب العلمية 205 درجات بنسبة 50% 83863 الشعبة الأدبية 50983 الإجمالي 134846

وأكدت الوزارة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:



تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنات أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

تربية نوعية فنية بور سعيد

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجارى بدمنهور

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

تربية نوعية فنية دمياط

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الفني التجارى بالمنصوره

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين مطروح

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

سياحة وفنادق بني سويف

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

الفني التجارى ببنها

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية أسيوط

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى سوهاج

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

تربية رياضية بنات بور سعيد

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني صناعى اسوان

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية القاهرة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

تربية نوعية موسيقية المنوفية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

الفني التجارى بشبرا

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

تربية رياضية بنين السويس

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

تربية رياضية بنين مدينة السادات

الفني التجارى بقنا

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

سياحة وفنادق مدينة السادات

المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالمطرية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي للعلوم الإدارية 6 اكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

تربية رياضية بنات بنها

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنين سوهاج

آداب انتساب موجه العريش

الفني التجارى بالاسكندريه

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى باسوان

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

الفني للفنادق بور سعيد

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

سياحة وفنادق الفيوم

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

تربية نوعية فنية طنطا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

ك.ت. فني صناعى شبرا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بور سعيد

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

ك.ت. فني صناعى قويسنا

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

تربية فنية المنيا

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية نوعية مطروح

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

سياحه وفنادق الاقصر

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

تربية رياضية بنين بني سويف

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

العالي للغات بمصر جديده

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

الفني للفنادق المطريه

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

العالي ترميم الآثار بأبي قير

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

تربية نوعية سوهاج

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

آداب انتساب موجه بور سعيد

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

ك.ت. فني صناعى المطريه

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين أسوان

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد

خدمة اجتماعية أسوان

تربية أسيوط رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

آداب سوهاج

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد المنيا العالى للغات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية المنوفية بأشمون

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

أقتصاد منزلى حلوان

تربية رياضية بنين بنها

حقوق انتساب موجه بنها

تربية نوعية بنها

سياحة وفنادق المنصورة

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى باسيوط

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بقويسنا

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية الفيوم

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

الفني التجارى ببور سعيد

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجارى بسوهاج

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق قنا

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

تربية نوعية موسيقية مطروح

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه اجتماعيه بنها

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.