الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات بحد أدنى 50% غدا

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

أعلنت  وزارة التعليم العالي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة غدا الأربعاء.

 

وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023. 

الشعبة

الحد الأدنى

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العدد

الشعب العلمية

205 درجات  بنسبة 50%

83863

الشعبة الأدبية

 

50983

الإجمالي

134846

وأكدت الوزارة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

 

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الجامعات الحكومية الدور الثاني للثانوية العامة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات موقع التنسيق الإلكتروني

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