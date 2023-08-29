التعليم العالي تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات بحد أدنى 50% غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة غدا الأربعاء.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

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وأكدت الوزارة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.