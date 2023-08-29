نتيجة تقليل الاغتراب 2023، اعرف نتيجتك من خلال هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين" الأولي والثانية "، وبدء المرحلة الثالثة.



الثانوية العامة عام 2023

وبدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب 2023، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023



وتقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

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ولمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2023 اضغط هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023



كما أعلنت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.



العدد المقدر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الشعب العلمية

205 درجات بنسبة 50%

83863

الشعبة الأدبية

50983

الإجمالي

134846

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين، في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.