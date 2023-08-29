الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، اعرف نتيجتك من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين" الأولي والثانية "، وبدء المرحلة الثالثة.


الثانوية العامة عام 2023

وبدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب 2023، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023


وتقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

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ولمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2023 اضغط هنا 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


كما أعلنت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني  للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023  حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.


العدد المقدر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

الشعب العلمية
205 درجات بنسبة 50%
83863

الشعبة الأدبية

50983

الإجمالي
134846

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين، في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

 

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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