4 سنوات بدلا من 5.. تقليص فترة الدراسة في هندسة القاهرة.. ولائحة جديدة تشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج

فى عام 2006 بدأ استحداث نظام جديد للدراسة فى مرحلة البكالوريوس في كلية الهندسة جامعة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة، ويساهم الطالب في هذا النظام فى تكلفة دراسته، وتم الإعلان عن فتح باب التقديم للعرب والأجانب للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بدءا من سبتمبر 2007 للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم الهندسية في برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، واستحدثت الكلية حينها نظاما لرفع مستوى الطالب فى اللغة الإنجليزية والرياضيات.

Advertisements

وكانت مدة الدراسة خمسة سنوات والطالب الذي يدرس مقررات فى فصول صيفية يمكنه إنهاء المتطلبات قبل ذلك بفصل واحد على الأكثر، ويتيح نظام الدراسة بالساعات المعتمدة للطالب دراسة المقررات بما يتناسب وقدراته، وتكافؤ درجة البكالوريوس فى العلوم الهندسية 180 ساعة معتمدة بما فى ذلك سنة أعدادية مكافئة لـ 36 ساعة معتمدة وتعادل الساعة محاضرة، أو 3 ساعات تمارين أو معمل.

كلية الهندسة جامعة القاهرة، فيتو

تفاصيل اللائحة الجديدة في كلية الهندسة

ومؤخرا، أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة عن تطبيق لائحة جديدة من المُقرر بدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 وذلك بعد صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، والذي يمكن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، وبموجب القرار تصبح هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة.

وأوضح الدكتور محمد عمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن اللائحة الجديدة تتضمن العديد من المميزات، أهمها إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقا لشروط محددة أو أطول من عام دراسي في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية، بالإضافة إلى السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن اللائحة الدراسية الجديدة للكلية سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل والتي تتراوح من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة مطلوبة للتخرج وفقًا للبرنامج الدراسي، وتتيح للطالب اختيار الالتحاق بأحد البرامج العامة أو التخصصية طبقا لشروط محددة، كما تُتيح تسجيل برنامج فرعي "minor" وذلك لأول مرة على مستوى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن العديد من البرامج، وهي 13 برنامجا عاما، و15 برنامجا تخصصيا، و12 برنامجًا فرعيًا، وتشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج.

إقرأ أيضا:

أقسام كلية هندسة جامعة القاهرة

وتتضمن أقسام كلية الهندسة جامعة القاهرة الأقسام الآتية:

هندسة الطيران والفضاء

الهندسة المعمارية

الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

الهندسة الكيميائية

هندسة الحاسبات

هندسة القوى الكهربية

الإلكترونيات والاتصالات الكهربية

الرياضيات والفيزيقا الهندسية

الرى والهيدروليكا

التصميم الميكانيكى والإنتاج

هندسة القوى الميكانيكية

هندسة المناجم

هندسة البترول

هندسة الفلزات

الأشغال العامة

الهندسة الإنشائية

مصاريف كلية الهندسة جامعة القاهرة للوافدين

وتعد مصاريف كلية الهندسة جامعة القاهرة للوافدين موحدة بكافة أقسامها وتخصصاتها، فيدفع الطالب رسوم قيد تقدر ب 1500 دولار أمريكي. هذا وتكون المصاريف السنوية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى 5000 دولار أمريكي. كما تكون الرسوم السنوية لمرحلة الدراسات العليا 5500 دولار أمريكي.

جامعة القاهرة، فيتو

شروط القبول في كلية الهندسة جامعة القاهرة

ويتم القبول في كلية الهندسة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، حيث حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالكلية لطلاب شعبة علمي رياضيات ويمكن الاطلاع على درجات القبول بها للعام الدراسي 2023 -2024 من هـــــنـــــا .

وحددت كلية الهندسة جامعة القاهرة الأوراق المطلوبة للقبول بالعام الجامعي 2023 -2024، والتي تشمل:

مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح على المظروف + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف.

أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 5 صور منها.

أصل شهادة الميلاد + عدد 3 صور منها.

عدد 8 صور شخصية (4*6) مع كتابة الاسم طبقًا لشهادة الميلاد على كل صورة.

عدد (3) صور من بطاقة الترشيح.

عدد (5) صور البطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالب.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن مع كتابة البيانات بالنموذج. الطلاب مواليد 2004 وما قبلها عليهم إحضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع. له+ صورة منه.

كيفية التقديم في كلية الهندسة جامعة القاهرة

وتستقبل كلية الهندسة الطلاب في مدرج 3001 بمبنى عمارة للتقديم وذلك خلال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ويشترط على الطالب متابعة الموقع الإلكتروني لمستشفى الطلبة وذلك لمعرفة موعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي ويقوم الطالب بتسليم إيصال الكشف لإدارة شؤون طلاب الفرقة الإعدادية بمقر الكلية بمدينة الشيخ زايد، فيما تسدد الرسوم الدراسية عقب الكشف الطبى بالكود المكون من ١٤ رقمًا الخاص بكل طالب والموجود على استمارة الكشف.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية