السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يكشف ردود الفعل بعد عرض أول حلقتين

بوستر المسلسل، فيتو
بوستر المسلسل، فيتو

عبر السيناريست محمد صلاح العزب عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور بعد عرض أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، عبر منصة شاهد، حيث كتب منشورًا مطولًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال صلاح العزب: “سعيد جدًّا بردود الأفعال المهولة على أول حلقتين من سفاح الجيزة، وتصدُّره كل التريندات بجد ومن غير دفع فلوس زي ما بيحصل في رمضان، ومنصة شاهد بتثبت دايما إن الشغل الحلو لازم يظهر”.

جنود مجهولة بمسلسل سفاح الجيزة 

وأضاف: “ المسلسل ٨ حلقات بس نتيجة تعب ومجهود شهور طويلة من فريق عمل كبير، لذلك عايز أشكر أربعة أشخاص مهمين أساميهم ما اتكتبتش على التترات، الأول: المخرج محمود شكري أبو عميرة اللي قعدنا شهور نشتغل على المشروع قبل هادي الباجوري اللي عامل شغل محترم جدا، محمود أبو عميرة ليه إضافات ولمسات على المشروع موجودة ومتجسدة على الشاشة وفي المسلسل حتى بعد ما سابه فلازم ياخد حقه”.

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وتابع: “ الثاني: الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي اللي كان معايا في مراحل كتابة السيناريو باستمرار واللي رسم معايا الملامح النفسية الكاملة لسفاح الجيزة وعلاقته بأمه وشكل أداءه وردود أفعاله وطقوسه في لحظات القتل واللي كل الناس معجبة بيها في أداء أحمد فهمي، والثالث: المستشار القانوني للعمل شريف العجوز اللي كان معايا باستمرار لضبط المسلسل قانونيا، الرابع: صحفي الحوادث المجتهد بهجت أبو ضيف اللي كان متولي قضية سفاح الجيزة من بدايتها واللي كان معايا في بدايات كتابة المسلسل بمعلوماته ومحاضره وتحقيقاته".

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي وركين سعد وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري. 

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أبطال مسلسل سفاح الجيزة سفاح الجيزة أحمد فهمى

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