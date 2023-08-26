أحمد أمين يستعد لبطولة مسلسل قصة المدينة

بدأ الفنان أحمد أمين التحضير لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم “ قصة المدينة” والذي سوف يعرض خلال الموسم الدرامي الشتوي، وقبل حلول شهر رمضان، ويشاركه البطولة محمد ممدوح.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بقيادة المخرجة كاملة أبو ذكري.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الثنائي أحمد أمين ومحمد ممدوح، كل من ركين سعد، أحمد داش، مايان السيد، والعمل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج كاملة أبو ذكري، حيث تواصل الشركة المنتجة حاليًا مرحلة التعاقد مع باقي الفنانين، استعدادًا لانطلاق التصوير.

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من جانب آخر طرح الفنان أحمد أمين أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "علم نفسي" ضمن أحداث فيلم "البطة الصفرا"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في السينمات.

أغنية علم نفسي

ونشر أحمد أمين مقطع من الأغنية عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "اسمعوا دلوقتي أغنية علم نفسي كاملة من فيلم البطة الصفرا".

فيما ظهر أحمد أمين في الأغنية بـ لوك مختلف ونظارة، وهو يرقص ممسكًا بـ طبلة.

فيلم البطة الصفرا

وكانت الشركة المنتجة لفيلم البطة الصفرا طرحت في وقت سابق البوسترات الدعائية للعمل، والمقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

بوسترات فيلم البطة الصفرا

وظهر نجوم الفيلم في البوسترات، وتصدر كل فنان حوله عدد كبير من البط الأصفر، وذلك في إطار كوميدي.

ويضم العمل عددا كبيرا من نجوم الكوميديا أبرزهم، غادة عادل، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، حسن ابو الروس.

قصة فيلم البطة الصفرا

وتدور أحداث الفيلم حول قضية مهمة وجادة ولكن بشكل كوميدي ويميل في كتابته إلى الكوميديا السوداء، وهو نوع من الكوميديا افتقدته السينما المصرية في الفترة السابقة.