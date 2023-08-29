الأفيش الرسمي للموسم الثالث من مسلسل Lupin

Lupin، طرحت منصة البث الرقمي نتفليكس، الأفيش الرسمي للموسم الثالث للمسلسل الفرنسي الشهير Lupin.

الموسم الثالث لمسلسل LUPIN

ويتصدر أفيش مسلسل نتفليكس LUPIN، البطل عمر سي، منفردا، وهو يجلس على أريكة أثرية، ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل LUPIN، بتاريخ 5 أكتوبر القادم حصريا علي المنصة.



قصة المسلسل الفرنسي LUPIN

وتدور أحداث مسلسل نتفليكس LUPIN، حول اللص أرسين لوبين، الذي يستهدف الأغنياء، ممن جنوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة، سواء قانونيًا، أو أخلاقيًا، وساهم بطل المسلسل عمر سي في خلق شعبية كبيرة للمسلسل، بفضل دوره القوي وشعبيته الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ساهم في الترويج للمسلسل بين فئات جماهيرية مختلفة.

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أبطال المسلسل الفرنسي Lupin

ويلعب بطولة مسلسل Lupin كلا من، عمر سي بدور أساني ديوب، وفينسينت لونديز بدور الكابتن رومان لوجير، وديفين سانيي في دور كلير، وكلوتيلد هيسمي بدور جولييت بيليجريني، نيكول جارسيا في دور آن بيليجريني، وهيرفي بيير في دور هوبير بيليجريني، سفيان كراب في دور يوسف جديرة.

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا.

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من ال

تخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".