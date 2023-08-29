أخبار الرياضة اليوم.. موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا.. تفاصيل قرعة الدوري الأفريقي بمشاركة الأهلي.. واتحاد جدة يجمد مفاوضات محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” والتي كان أبرزها:

كشف الدكتور عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، موقفه من تقسيط غرامة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: لم يطرح ملف تقسيط غرامة كهربا وليس لي دور في البت فيها نهائيا.

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وتابع: "ملف تقسيط غرامة كهربا لم يعرض عليّ وليس لي علاقة به نهائيا، ولن نتخذ أي قرار بشأن أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني، ومش هنعمل أي حاجة تورط مجلس الإدارة اللي جاي".

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تفاصيل النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، والتي ستقام في أكتوبر المقبل، بمشاركة النادي الأهلي.

وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي أن بطولة الدوري الأفريقي ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر بمشاركة 8 أندية، على رأسها الأهلي، وأن البطولة تقام بشراكة بين "كاف" و"فيفا"، بمشاركة 8 من الفرق الأكثر شهرة ونجاحًا في إفريقيا من الكتل الإقليمية الإفريقية الثلاثة وهي: منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والمنطقة الجنوبية الشرقية.

ويشارك في الدوري الأفريقي من منطقة الشمال أندية: الأهلي المصري، الترجي التونسي والوداد المغربي، والأندية من المنطقة الوسطى الغربية هي: نادي إنيمبا النيجيري ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، فيما يشارك نادي ماميلودي صنداونز من جنوب أفريقيا، وأتلتيكو دي لواندا الأنجولي، ونادي سيمبا التنزاني من منطقة الجنوب الشرقي.

وأشار "كاف" إلى أنه سيتم إجراء قرعة مسابقة الدوري الإفريقي في القاهرة، يوم 2 سبتمبر المقبل، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة وسيتم بثها مباشرة على موقع الدوري الإفريقي الإلكتروني وبثها عبر التلفزيون من قبل شركاء البث لكاف.

وتقام مباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم على أساس الذهاب والإياب، وتبدأ المنافسة بربع النهائي ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي.وستقام هذه النسخة الافتتاحية من الدوري الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

فيما تقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر.وستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في مسابقة الدوري الإفريقي الافتتاحية يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول بجوار تمثال فرعوني في العاصمة البريطانية لندن.

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع تويتر: أن أكون سائحًا في لندن يوم إجازتي.

كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تكتل من اللاعبين القدامى للفارس الأبيض بقيادة الكابتن محمود أبو رجيلة، لخوض انتخابات الزمالك المقبلة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سيجمعنا لقاء مع أبو رجيلة للوقوف على صالح نادي الزمالك وسيتم اختيار مجموعة من اللاعبين القدامى من أبناء النادي للترشح في الانتخابات المقبلة.

ولفت إلى أنه “على الرغم من أن توقيت انتخابات نادي الزمالك غير مناسب بسبب انخراط الفرق الرياضية في البطولات وتأثير ذلك سلبا على أداء اللاعبين، فإنه من الواجب على النجوم القدامى الوقوف بجانب النادي في الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا”.

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمواعيد وترتيب مباريات المنتخبات الأفريقية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، التي تقع فيها مصر على رأس المجموعة الأولى منها.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.

وجاءت مواعيد وترتيب مواجهات منتخب مصر كالتالي:

الجولة الأولى مصر وجيبوتي داخل الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثانية سيراليون ومصر خارج الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالث مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024

الجولة الرابعة غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024

الجولة الخامسة إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025

الجولة السادسة مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025

الجولة السابعة مصر وأثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة الثامنة بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

الجولة العاشرة مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، عن قرار من اتحاد جدة السعودي بشأن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقالت سكاي سبورتس عبر موقعها الإلكتروني: بدأ نادي الاتحاد السعودي تجميد اهتمامه تدريجيًا في التعاقد مع محمد صلاح بسبب رفض ليفربول بيع اللاعب.