تعرف على ترتيب مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر، تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمواعيد وترتيب مباريات المنتخبات الأفريقية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، التي تقع فيها مصر على رأس المجموعة الأولى منها.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.

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وجاءت مواعيد وترتيب مواجهات منتخب مصر كالتالي:



الجولة الأولى مصر وجيبوتي داخل الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثانية سيراليون ومصر خارج الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالث مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو2024

الجولة الرابعة غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو2024

الجولة الخامسة اثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025

الجولة السادسة مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025

الجولة السابعة مصر وأثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة الثامنة بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

الجولة العاشرة مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

قائمة مصر لمعسكر سبتمبر

منتخب مصر، أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر المقبل والذي يتخلله مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حمادة

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل

ومن المقرر أن يعقد فيتوريا مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، للحديث عن ترتيبات معسكر الفراعنة ومواجهتي إثيوبيا وتونس، والأهداف التي يسعى الخواجة لتحقيقها خلال المباراتين.

ومن المقرر، أن يتطرق فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي، إلى قائمة منتخب مصر النهائية التي سيعلنها قبل المؤتمر.