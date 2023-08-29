الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

عماد البناني يكشف موقفه من تقسيط غرامة كهربا

كهربا لاعب النادي
كهربا لاعب النادي الأهلي، فيتو

كشف الدكتور عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، موقفه من تقسيط غرامة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.


ملف تقسيط غرامة كهربا

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: لم يطرح ملف تقسيط غرامة كهربا وليس لي دور في البت فيها نهائيا.

 

ملف تقسيط غرامة كهربا


وتابع: "ملف تقسيط غرامة كهربا لم يعرض عليّ وليس لي علاقة به نهائيا، ولن نتخذ أي قرار بشأن أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني، ومش هنعمل أي حاجة تورط مجلس الإدارة اللي جاي".

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مديونيات الضرائب

وأكد: نسعى لتقليل مديونيات الضرائب عن 400 مليون جنيه.

مدحت العدل: تقسيط غرامة كهربا ليس من صلاحيات عماد البناني

عماد البناني يغادر نادي الزمالك مبكرا لتجنب تكرار تجمعات الأعضاء

 

وحرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا، اليوم تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

 

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك
 

وكان الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية  لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.

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عماد البناني يغادر نادي الزمالك مبكرا لتجنب تكرار تجمعات الأعضاء

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