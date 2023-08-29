الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر يكشف عن تكتل من اللاعبين القدامى لخوض انتخابات الزمالك

الكابتن فاروق جعفر،
الكابتن فاروق جعفر، فيتو

نادي الزمالك، كشف الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تكتل من اللاعبين القدامى للفارس الأبيض بقيادة الكابتن محمود أبو رجيلة، لخوض انتخابات الزمالك المقبلة.

 

لقاء الكابتن أبو رجيلة 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سيجمعنا لقاء مع الكابتن أبو رجيلة للوقوف على صالح نادي الزمالك وسيتم اختيار مجموعة من اللاعبين القدامى من أبناء النادي للترشح في الانتخابات المقبلة.

 

Advertisements

 

توقيت انتخابات نادي الزمالك

ولفت إلى أنه “على الرغم من أن توقيت انتخابات نادي الزمالك غير مناسب بسبب انخراط الفرق الرياضية في البطولات وتأثير ذلك سلبا على أداء اللاعبين، فإنه من الواجب على النجوم القدامى الوقوف بجانب النادي في الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا”.

 

تجربة النادي الأهلي 

وأشار إلى تجربة النادي الأهلي في وجود نجومه الكبار على رأس الإدارة والتخطيط ولجنة الكرة، وضرورة تطبيقها في نادي الزمالك.

وحرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا، اليوم تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك

وكان  الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية  لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فاروق جعفر الزمالك نادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك ابو رجيلة الكابتن محمود ابو رجيلة النادي الأهلي

مواد متعلقة

عماد البناني يغادر نادي الزمالك مبكرا لتجنب تكرار تجمعات الأعضاء

حقيقة خفض الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من 1.2 مليار لـ400 مليون جنيه

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

الزمالك، عودة الجزيري والمثلوثي غدا وأزمة فى تأشيرة سامسون ونداي

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

فاروق جعفر يكشف عن تكتل من اللاعبين القدامى لخوض انتخابات الزمالك

فائدة تبدأ من 5%، تفاصيل برنامج التمويل الميسر "مشروعك"

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

مدحت العدل: تقسيط غرامة كهربا ليس من صلاحيات عماد البناني

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، قصة حب وضعت المطرب على التراك وانتهت بعد عامين

أزمة السجائر، رحلة البحث عن الدخان في إمبراطورية باب البحر

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية