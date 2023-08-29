فاروق جعفر يكشف عن تكتل من اللاعبين القدامى لخوض انتخابات الزمالك

نادي الزمالك، كشف الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تكتل من اللاعبين القدامى للفارس الأبيض بقيادة الكابتن محمود أبو رجيلة، لخوض انتخابات الزمالك المقبلة.

لقاء الكابتن أبو رجيلة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سيجمعنا لقاء مع الكابتن أبو رجيلة للوقوف على صالح نادي الزمالك وسيتم اختيار مجموعة من اللاعبين القدامى من أبناء النادي للترشح في الانتخابات المقبلة.

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توقيت انتخابات نادي الزمالك

ولفت إلى أنه “على الرغم من أن توقيت انتخابات نادي الزمالك غير مناسب بسبب انخراط الفرق الرياضية في البطولات وتأثير ذلك سلبا على أداء اللاعبين، فإنه من الواجب على النجوم القدامى الوقوف بجانب النادي في الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا”.

تجربة النادي الأهلي

وأشار إلى تجربة النادي الأهلي في وجود نجومه الكبار على رأس الإدارة والتخطيط ولجنة الكرة، وضرورة تطبيقها في نادي الزمالك.

وحرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا، اليوم تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك

وكان الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.