أسباب قصر القامة عند الأطفال، وأنواعها وطرق العلاج

أسباب قصر القامة، قصر القامة من المشكلات التى تواجه الأطفال وتؤثر على طولهم ونموهم، ما يزعج الأمهات كثيرا.

وأسباب قصر القامة عديدة، وتحرص الأمهات على عرض الطفل على الطبيب المختص سريعا لمعرفة السبب وعلاجه.

أسباب قصر القامة عند الأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أسباب مختلفة لقصر القامة عند الأطفال، منها:-

قصر القامة العائلي، وهو أن يكون أحد الأبوين أو كلاهما قصير، وبهذه الحالة يكون الطفل بصحة جيدة ووزنه يتناسب مع طوله والعمر العظمي مساو للعمر الزمني ولكن يبقى الطفل قصيرًا بسبب العامل الوراثي.

قصر قامة بنيوي، وهو الأكثر شيوعًا حيث يكون الطفل دون المعدل ويكون العمر العظمي متأخرًا عن عمره الزمني، وفي هذه الحالة يتأخر البلوغ ولكن عند البلوغ يصل لمستوى طبيعي من النمو في نهاية البلوغ.

قصر القامة المرضي، ويكون بسبب سوء أو نقص التغذية عند الأطفال.

قصر القامة الهرموني، وينجم عن نقص إفراز هرمون النمو من الغدة النخاعية ويؤدي إلى بطء وتأخر النمو وتأخر عمر العظم وتأخر في تبديل أسنان الحليب.

وأضاف شبيب، أن وجود مرض مزمن لدى الطفل قد يؤثر على نموه وطوله وقد يؤدي إلى تأخر النمو، وبالتالى يجب على الأم متابعة طول وحجم الطفل بإستمرار، وعند ملاحظة قصر قامة الطفل، يجب عرضه على الطبيب المختص لمعرفة السبب وسرعة العلاج.

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نصائح مهمة لتغذية الطفل

ويجب على الأمهات الاهتمام بتغذية الطفل بشكل صحي، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.