ترتيب الألعاب، سر تعليم طفلك النظام

ترتيب الألعاب، سر من أسرار تعلمه وتعويده النظام، في كل حياته، فعندما يعتاد طفلك ترتيب ألعابه وإعادتها إلى أماكنها بعد الانتهاء من اللعب بها، سيجعله يعتاد النظام في مختلف نواحي الحياة، هذا ما يؤكده خبراء التربية، وقد تراه بعض الأمهات أمرا سهلا وهينا، في حين أنها مهمة صعبة للغاية، فمعظم الأطفال يكرهون وقت تجميع الألعاب الذي تفرضه عليهم أمهاتهم.

وأكدت الدكتورة سهام حسن الخبيرة النفسية، أن كل أم تتمنى أن تستطيع غرس قيمة النظام والتنظيم في عقول أطفالها، ولكن الكثيرات يفشلن في ذلك.

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ولفتت الدكتورة سهام، إلى أن فشل الأمهات في تعويد الاطفال على النظام، يرجع إلى الطرق التي تتبعها معهم لزرع تلك القيمة في عقولهم، فالكثير من الأمهات عندما يرفض الطفل ترتيب غرفته، أو تجميع ألعابه بعد أن ينتهي من اللعب بها، تلجأ إلى العنف والعقاب، مما يزيد من عناد الطفل ورفضه، فيتحول الأمر إلى حرب ما بين الأم وطفلها.

أسرار تعليم طفلك النظام

ترتيب العاب الطفل

وأضافت الدكتورة سهام، أن هناك بعض الحيل والأساليب التي يمكن أن تتبعها الأم، في تعويد طفلها النظام والترتيب، وكلها تعتمد على تعويده على تنظيم ألعابه، وترتيبها، وتجميعها بعد الانتهاء من اللعب، وتحويل ذلك إلى عادة يقوم بها دون حتى أن يفكر فيها، وهو ما يمكن تحقيقه، من خلال اتباع الخطوات التالية.

اتركي طفلك طوال اليوم بكل حرية، ولا تظلي تلهثي وراءه بتجميع الالعاب في مساحة محددة، فهذا يشعره بالتقيد، ولا تطلبي منه أن يضع اللعب في مكان محدد أثناء لعبه، فكلما شعر بالحرية، كلما كان مطيعا عند تحمل المسؤولية.

شاركي طفلك في نهاية اليوم، في تجميع ألعابه، وترتيبها، وتجميعها، فلتشعريه بسعادتك في مشاركته في عمل ذلك، سينعكس ذلك عليه، وسيشعر هو أيضا بالعادة، وسيتحمس للقيام بذلك.

إذا كان ابنك في سن الثالثة، يمكن بشكل أكثر سهولة، أن تجعليه يعتاد على أن يتحول وقت تجميع اللعب في نهاية اليوم إلى روتين يومي.

حددي مكان في غرفته لتجميع وصف اللعب، حتى يعتاد على النظام، وأن لكل شيء مكانه المخصص له.

عند مشاركتك له في جمع الألعاب، احرصي على أن يكون وقتا مرحا، وممتعا، فيمكنك الغناء والرقص والجري معه، حتى تنتهوا من ترتيب وتجميع اللعب.

نظام المكافآت من أنجح الأنظمة التي تغرس في الطفل قيمة العمل، فتعدينه بتقديم مكافأة له إذا استطاع أن ينظم اللعب ويجمعها في أسرع وقت، على سبيل المثال، فهذا سيجعله يتحمس ولا يصاب بالملل.

حددي له مهام محددة عند تنظيم الألعاب، بمعنى أن تجعليه يجمع السيارات أولا، ثم المكعبات، ثم العرائس، وهكذا، على ألا تعطي له أكثر من مهمة في نفس الوقت.

تعويد الطفل النظام

اجعلي مكان الألعاب منظما ولكل مجموعة ألعاب مكانها، كأن تكون هناك سلال، وصناديق، ولكل نوعية ألعاب مكانها، كما يمكنك وضع ستيكرات عليها أسماء الألعاب إن كان الطفل في سن المدرسة، لتكون وسيلة أيضا لتعليمه القراءة والكتابة.