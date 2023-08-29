فوائد اللبن الرائب، يقوي المناعة ويخفض ضغط الدم

فوائد اللبن الرائب، عديدة، ويعد تناول وعاء من اللبن الرائب من المشروبات المنعشة والخفيفة في هذا الجو الحار، كما أن اللبن الرائب يعد من الحلول السريعة للهضم وراحة المعدة، بالنسبة للبعض، كما يستخدم البعض اللبن الرائب في عمل تتبيلات اللحوم والفراخ المشوية، والبعض يضيفه إلى السلطات، والعصائر أيضًا، ولكن قد لا يعلم الكثيرون فوائد اللبن الرائب للصحة، فهو أيضًا مصدر قوي للفيتامينات والمعادن الأساسية.

فوائد اللبن الرائب للصحة

فوائد اللبن الرائب

وأشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فوائد اللبن الرائب، للجسم، متعددة، لما يحتوي عليه من مغذيات ومضادات أكسدة قوية وفيتامينات ومعادن، يحتاجها الجسم، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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يقوي المناعة

يحتوي اللبن الرائب على الكثير من البكتيريا النشطة، مما يساعده على مكافحة الجراثيم المسببة للأمراض. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللبن الرائب مليء بالبروتينات والفيتامينات والعصيات اللبنية، التي تعزز مناعة الجسم، كما يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك الذي يحافظ على صحة الأمعاء.

يتحكم في ارتفاع ضغط الدم

يحتوي اللبن الرائب على المغنيسيوم، مما يجعله مثالي لخفض ضغط الدم المرتفع.

يقوي العظام والأسنان

مثل منتجات الألبان الأخرى، يحتوي اللبن الرائب على الكالسيوم الذي يلعب دورًا في تقوية العظام والأسنان. كما أنه يحتوي على الفوسفور الذي يتحد مع الكالسيوم لتعزيز نمو العظام. تناول اللبن الرائب بانتظام سيساعد على الوقاية من أمراض مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

يدعم الهضم الصحي

يعتبر اللبن الرائب سهل الهضم، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تناوله، لأنه يكسر اللاكتوز أثناء عملية التخمير، كما أنه يحتوي أيضًا على بكتيريا مفيدة، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي الملتهب، وعلاج اضطرابات المعدة.

يخلصك من القلق والتوتر

من الصعب ألا تشعر بالتوتر في عالم اليوم شديد التنافسية، ولكن الشعور بالاكتئاب يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك، وقد تستغرب من أن الرائب هو الحل.

فقط أضف اللبن الرائب إلى نظامك الغذائي، وستشعر بقدر أقل من القلق والتوتر، يمكن أن يخفض اللبن الرائب مستويات النشاط في دماغك المرتبط بشكل مباشر بالألم والعاطفة.

فوائد اللبن الرائب للنساء

اللبن الرائب للنساء

ولفتت الدكتورة مروة، إلى أن هناك مجموعة من فوائد اللبن الرائب مخصصة للنساء، بشكل خاص، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

يساعد على فقدان الوزن

تناول اللبن الرائب يساعد على التخلص من الوزن الزائد، فهو يمنع نمو هرمونات الستيرويد أو الكورتيزول، وبالتالي يساعد في الحماية من خطر السمنة.

يعزز البشرة النضرة والصحية

من فوائد اللبن الرائب أنه يحتوي على حمض اللاكتيك؛ الذي يعمل كمقشر ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، كما أنه لديه القدرة على ترطيب البشرة، وخاصة الجلد الجاف بشكل طبيعي.

وتناول اللبن الرائب بانتظام يمكن أن يضيف توهجًا ولمعانًا للبشرة والشعر.

يزيل القشرة

قشرة الرأس هي في الأساس عدوى فطرية، واللبن الرائب له خصائص مضادة للفطريات، ويرجع ذلك أساسًا إلى توفر حمض اللاكتيك. كل ما عليك فعله هو إضافة بعض اللبن الرائب إلى فروة رأسك، وتركه لمدة ساعة أو نحو ذلك. اغسليه بالماء للتخلص من القشرة.

يمنع الالتهابات المهبلية عند النساء

تشمل فوائد اللبن الرائب؛ تثبيط نمو عدوى الخميرة، فهو يعيد توازن الخميرة في المهبل بسبب البكتيريا اللبنية الموجودة في اللبن الرائب، مما يحمي النساء من عدوى الالتهابات المهبلية.