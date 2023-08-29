فوائد زيت اللوز الحلو، علاج لجميع مشاكل البشرة

فوائد زيت اللوز الحلو، عديدة ومذهلة للبشرة، فيمكن لهذا الزيت الخفيف، الذي تمتصه البشرة بكل سهولة، أن يحل جميع مشاكل البشرة، وفي وقت قياسي، كما يمكنه أن يكون بديلا للعديد من مستحضرات العناية بالبشرة والجسم باهظة الثمن.

وأشارت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، إلى أن فوائد زيت اللوز الحلو، ستبهرك، وتجعلك لا تستغنين عن وجوده معك طوال الوقت.

فوائد زيت اللوز الحلو

وتستعرض خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، في السطور التالية، أهم فوائد زيت اللوز الحلو.

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زيت اللوز الحلو وفوائده



تطهير البشرة

زيت اللوز الحلو ممتاز في تطهير الجلد من السموم، وفتح المسام، والاحتفاظ بالرطوبة التي تمنع دخول الميكروبات، كما أنه ينظف المسام بعمق دون انسدادها، ويساعد على توازن بشرتك، كما يتم امتصاصه بسرعة حتى لا تضطرين إلى التعامل مع بقايا زيتية مثل بعض الزيوت الأخرى.

بالإضافة إلى أنه مضاد للالتهابات ويعزز المناعة، سوف تستخدمين زيت اللوز الحلو كمنظف عادي من الآن فصاعدًا

وقد تتفاجئين عندما تجدينه يزيل المكياج بأمان أيضًا، حتى تلك الدوائر المزعجة التي تظهر على الماسكارا والتي تترك الكثير من المنظفات آثارًا خلفها.

يهدئ العيون المنتفخة

إذا كنت تستخدمين زيت اللوز الحلو كمرطب للوجه، ضعي بعض الزيت حول عينيك قبل الذهاب إلى السرير ليلًا، فإنه قد يساعد في تخفيف تورم الجلد، ويهدئ تلك البقع المنتفخة ويساعد على تحسين مظهر بشرتك.

الترطيب

اللوز غني بفيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الحفاظ على بشرة جميلة مع تقدمنا في السن. حافظي على بشرتك ناعمة مع فوائد زيت اللوز الحلو.

يشكل الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن الحفاظ على شباب بشرتنا، ومع التقدم في العمر يتناقص الكولاجين، دون رجعة، ولكن يمكن لفيتامين E الموجود في زيت اللوز الحلو أن يوفر الأحماض الأمينية اللازمة لنمو هذا الكولاجين الجميل. لذلك تبقى بشرتك متساوية وصحية مع مرور الوقت.

لترطيب بشرتك بزيت اللوز الحلو والاستمتاع بفوائده الحلوة، اغسلي بشرتك وجففيها كالمعتاد. ثم ضعي كمية صغيرة من الزيت على وجهك واتركيه حتى يمتصه.

لا حاجة لتنظيفه لاحقًا أو المتابعة بمنتج آخر. فقط استخدمي كمية صغيرة واتركي السحر يحدث.

للبشرة الدهنية

تنتج أجسامنا بشكل طبيعي مادة دهنية تسمى الزهم، وهي مهمة لحماية الجلد إلى حد ما. ومع ذلك، إذا كانت بشرتك تنتج الكثير من الزهم، فيمكن أن تحبس الأوساخ وتسد المسام بسهولة، مما قد يسبب مشاكل البثور وحب الشباب.

زيت اللوز الحلو يفيد المسام عن طريق تنظيفها من الشوائب والأوساخ والزيوت غير الضرورية. سيفتح تلك المسام المسدودة ويبقيها مفتوحة ونظيفة.

الامتصاص بسيط مثل فرك الزيت بين يديك لتدفئته قبل وضعه على بشرتك. هذا كل شيء! وبما أنه مرطب للغاية، فإنه يوازن بسرعة امتصاص الرطوبة وفقدان الماء. ولا داعي لمسحه بعد نصف ساعة، ولا حاجة لترطيبه بعد ساعتين. زيت اللوز ينجز المهمة، لذا يمكنك القيام بذلك أيضًا.

الجلد الجاف

إذا وجدت نفسك تخدشين وتشعرين بالحكة باستمرار في بشرتك المتقشرة، فإن زيت اللوز يمكن أن يساعد في علاج الجفاف أيضًا. الأحماض الدهنية الموجودة في زيت اللوز الحلو تفيد البشرة من خلال المساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ عليها رطبة بينما يعمل فيتامين E على تلطيف الحكة.

الأيدي والأقدام

يمكن أن يساعد محتوى الزنك الموجود في زيت اللوز الحلو، على تنعيم البشرة الخشنة والمتصلبة. ولأن زيت اللوز خفيف، فلن يترك بصمات دهنية، واستخدمي زيت اللوز في أصعب المناطق لتسوية الأمور، في يمكنك تدليك الكعبين واليدين.



الأظافر الهشة

إذا لم تكن بشرتك مرطبة كما تريدين، فمن المحتمل أن أظافرك ليست كذلك. يمكن للبروتينات الموجودة في زيت اللوز الحلو أن تقوي الأظافر الناعمة والهشة.

فقط دلكي أظافرك جيدًا بهذا الزيت السحري.

