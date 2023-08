HBO تلغي الموسم الثاني من مسلسل THE IDOL

THE IDOL ، اعلنت شبكة قنوات HBO، عن إلغاءها لمسلسل THE IDOL، وذلك بعد عرض موسم واحد فقط.

بيان HBO عن إلغاء مسلسل THE IDOL

وأصدرت شبكة قنوات HBO، بيانا بشأن إلغاء المسلسل جاء فيه:"كان مسلسل THE IDOL، واحد من أكثر الأعمال الأصلية إثارة للقناة، ونحن سعداء باستجابة الجمهور القوية، وبعد الكثير من التفكير، قررت HBO وكذلك صناع المسلسل عدم المضي قدما في إنتاج الجزء الثاني من العمل".

مجلس الآباء يطالب بوقف عرض مسلسل The Idol

وكان مجلس الآباء والتلفزيون والإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، طالب قنوات HBO، بوقف عرض مسلسل The Idol، بل وإلغاء أي خطط لتصوير أجزاء جديدة منه، بسبب المشاهد الجنسية والإباحية الصريحة التي تضمنها المسلسل.

وأوضح مجلس الآباء والتلفزيون والإعلام، أن المسلسل يحتوي علي العديد من القطات المخلة، والمتطرفة التي تضر باخلاقيات الأطفال والمراهقين.

اغنية مسلسل THE IDOL

في سياق متصل، تصدرت أغنية One Of The Girls، من مسلسل HBO الشهير، THE IDOL ، قائمة iTunes في ٣٢ دولة حول العالم، بعد يومين فقط من طرحها رسميا للاستماع.

وكان ذا ويكند المغني الكندي وبطل المسلسل الأمريكي الشهير، أعلن عن طرح أغنيته مع المغنية جيني عضو فرقة الفتيات الكورية Blackpink، وليلي ديب، والتي سجلت خصيصا لمسلسل THE IDOL .

انخفاض نسب مشاهدة مسلسل THE IDOL

وانخفضت نسبة مشاهدات مسلسل THE IDOL، منذ عرض الحلقة الثانية، بنسبة 12%، عن عدد مشاهدات الحلقة الأولى.

وحققت الحلقة الثانية من مسلسل The Idol، عدد مشاهدات بلغ 800 ألف مشاهدة، وأرجع عدد كبير من النقاد الفنيين، أن انخفاض نسبة المشاهدة، جاء بسبب عدم إحكام الحبكة الدرامية في المسلسل، والمشاهد الجرئية والعارية التي يحتوي علي العمل.

وأعلنت شبكة قنوات HBO، أن الحلقة الأولى من مسلسل THE IDOL، حصلت على 913 ألف مشاهدة، بعد طرحها، للمشاهدة عبر شاشة منصة HBO MAX.

مسلسل THE IDOL يحصل علي لقب أسوأ عمل

وحصل THE IDOL ، على لقب أسوأ مسلسل من إنتاج شبكة قنوات HBO المشهورة، وذلك بعد حصوله على تقييم بلغ ٢٠٪، فقط على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

وتواجه المغنية “جيني” إحدى عضوات الفرقة الغنائية الأشهر حول العالم Blackpink، هجوما كبيرا، من جمهور بلدها الأم، كوريا الجنوبية.

وتشحن عدد من المواقع الصحفية في الفترة الأخيرة جنبا إلى جنب مع الجمهور، هجوما كبيرا علي

"جيني"، بسبب مشاهدها الجرئية في مسلسل THE IDOL، حيث ظهرت جيني في مشاهدة عارية وجريئة، أثارت غضب محبيها.

وعلى النقيض، أشاد النُقاد الأمريكيين، بمشاهد تمثيل، المغنية “جيني روبي جين”، في مسلسل ‘THE IDOL’، وتحدثوا بأنها قامت بأداء تمثيلي، أفضل مما قاموا به جميع طاقم المسلسل مجتمعين.

وانقسمت آراء النقاد، حول تقييم أولي حلقتين لمسلسل THE IDOL، اللذين عرضا، ضمن فعاليات الدورة ٧٦، لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتلقى المسلسل أكثر من ٥ دقائق تصفيقا حارا من الجمهور، بعد مشاهدتهم له بمهرجان كان السينمائي، لتخرج بعد ذلك الآراء منقسمة، حيث أشاد عدد من النقاد بالمسلسل، واصفين إياه بالمختلف، والتجربة الأولي الناجحة للمغني الكندي ذا ويكند، ليلي روز ديب.

فيما هاجم عدد آخر من النقاد، المسلسل، وخاصة ابنه جوني ديب، ليلي زور ديب، فكتب أحدهم، مسلسل فظيع، وملئ بالمشاهد العارية المقززة، كيف مر هذا العرض، بالعديد من الأشخاص، وحصل على الموافقة".

وكتب رأي أخر،"لكن العري وحده لا يصنع عرض سيء فقط، القصة ساعدت في فشل المسلسل، فهي مضحكة وغير مريحة أو مقنعة، لم أكن مرتاح له أو سعيدا عن مشاهدتي للعمل".

واحتوت الحلقتين اللاتي عرضتا في مهرجان كان، علي العديد من المشاهد الجريئة لـ ليلي زور ديب، التي ظهرت عارية بالكامل في أحد مشاهد المسلسل، كما تضمن العمل مشاهد جنسية صريحة، صدمت الجمهور.

مسلسل The Idol

مسلسل The Idol من إخراج "سام ليڤينسون" الذي سبق وأن عمل على المسلسل الناجح Euphoria، مسلسل The Idol من بطولة المغني ذا ويكند وعارضة الأزياء ليلي روز ديب أبنه الممثل جوني ديب.

ويحكي مسلسل The Idol، قصة مغنية بوب تبدأ علاقة غرامية مع مالك ملهى ليلي غامض والذي في نفس الوقت يتزعم طائفة سرية.