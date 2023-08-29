الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

البرهان يصل العلمين لبحث تطورات الأوضاع فى السودان مع السيسي

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيتو

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى العلمين حيث يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ويرافق رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان  مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

Advertisements

وكان البرهان أكد في كلمة مسجلة من بورتسودان أذيعت أمس الإثنين أنه لا يوجد اتفاق أو صفقة مع الدعم السريع.

كما شدد على أن القوات المسلحة لن تضع أيديها في أيدي المتمردين ووعد بالاستمرار في القتال، مشددًا على أن الجيش ماض حتى الانتصار.

وقال البرهان: نحن نقاتل وحدنا ونعتز بذلك والقوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل الدعم السريع ولذلك سيكتوون بنارها وسيهزمون شر هزيمة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الأكثر قراءة

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، رابط مباشر للحصول على النتيجة

نهاية العالم تقترب، تحذير خطير من مجلس الأمن الروسي

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

أثار رحيلها حالة من الحزن، من هي الناقدة الشابة رنا أبو العلا

مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول ملف المهاجم الأجنبي بفرمان كولر

الرئيس السيسي يستقبل البرهان بمطار العلمين

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجموعة البريكس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية