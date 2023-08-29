اعترافات عصابة سرقة الزيت والأرز بالجيزة

أدلي 4 أشخاص متهمين أمام التحقيقات باعترافات تفصيلية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( 210 كرتونة زيت طعام - 2 هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة)، وكذا واقعة سرقة (8 طن أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه)، وعثر معهم علي (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص).

وكشفوا أمام التحقيقات بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة.

واضاف: أن اثنين منهم يقومون بالاتفاق مع تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واستدراجهم والاتفاق معهم علي التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالإستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

القبض علي المتهمين بسرقة سيارة مندوب مبيعات



وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( 210 كرتونة زيت طعام - 2 هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة)، وكذا واقعة سرقة (8 طن أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه)، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص).

وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه.