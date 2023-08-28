الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة أسلاك كهربائية بمدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمدينة نصر، بحبس  شخصين لاتهامهم بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمين بدائرة القسم).. وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما.

Advertisements

-إعلانات-

وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسلاك الكهربائية أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة سرقة أسلاك كهربائية شرطة مدينة نصر أول قسم شرطة مدينة نص قسم شرطة مدينة نصر

مواد متعلقة

استدعاء مجري التحريات بمصرع شاب في ظروف غامضة بعقار تحت الإنشاء ببدر

نص تحريات المباحث فى اتهام صاحب أكاديمية تعليمية وهمية بتوفير فرص للدراسة بالجامعات العربية والأجنبية

تحرك جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

نص التقرير الطبي فى واقعة سائق طعن زميله لخلافات على أولوية التحميل في رمسيس

تجديد حبس 8 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش بحدائق القبة وعين شمس

مصرع عامل بناء سقط من الطابق الرابع بالقاهرة الجديدة

بعد قليل، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

اليوم، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

الأكثر قراءة

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

رسالة أحمد سليمان لـ حسن موسى بعد قرار تعيين البناني بالزمالك

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

تصل لـ 3600 جنيه، أسعار علب حلوى مولد النبي 2023 وأسباب ارتفاعها

المعارضة الإسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب نشر لقاء المنقوش مع إيلي كوهين

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسرع 4 لاعبين في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية