حبس تشكيل عصابي للسطو المسلح وسرقة أكثر من نصف مليون جنيه في مطروح

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًّا للسطو المسلح سرقوا أكثر من نصف مليون جنيه من داخل شقة في مطروح.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تمكن من ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح لسرقة 700 ألف جنيه من داخل شقة في مطروح.

تلقى قسم شرطة قسم مطروح بمديرية أمن مطروح بلاغًا من مالك مقهى، وعاملان بذات المقهى - مقيمين بدائرة القسم بأن الأول مستأجر لشقة كائنة بدائرة القسم تستخدم لإقامة العمال.

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سطو مسلح لسرقة 700 ألف جنيه من شقة في مطروح

وأضاف (العاملان) أنهما حال تواجدهما بالشقة تفاجآ بـ 3 أشخاص مجهولين أحدهم يحمل سلاح أبيض "مطواة"، وقاموا بتهديدهما وتوثيقهما، واستولوا على مبلغ 700 ألف جنيه من داخل صندوق خشبى ولاذوا بالهرب.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل البلاغ فاختمر في ذهنة سرقته فقام بالاتفاق مع باقي المتهمين وارتكبوا الواقعة.

كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالي وقرروا بأن باقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل البلاغ فإختمر في ذهنه سرقته فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين وارتكبوا الواقعة، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالي وقرروا بأن باقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.