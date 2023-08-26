بيرسي تاو يقترب من ارتداء رقم 10 مع الأهلي في الموسم الجديد

اقترب اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو من ارتداء القميص رقم 10 في النادي الأهلي وذلك بعد رحيل محمد شريف إلى فريق الخليج السعودي وهو ماكان صاحب الرقم قبل رحيله.

وعلمت فيتو من مصدر خاص عن قيام بيرسي تاو بطلب الرقم من الجهاز الفني بناء علي رغبة منه، وحقق تاو 5 بطولات رفقة النادي في الموسم الماضي ويواصل تدريباته استعدادا لبداية الموسم الجديد.

ويواصل النادي الأهلي سعيه في ضم مهاجم اجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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الأهلي يقرر ضم محلل أداء

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، العديد من السير الذاتية حاليًا بشأن اختيار محلل أداء جديد للمارد الأحمر.

ويرغب كولر في زيادة أعضاء بالجهاز الفني للأهلي خلال الموسم الجديد من بينهم محلل أداء عالمي خاصة مع البطولات العديدة التي يشارك بها المارد الأحمر.

وبات من المنتظر أن يكون اللقاء المرتقب بين الفريقين منتصف سبتمبر المقبل في السعودية وفقًا لما كشفته بعض المعلومات القادمة من السعودية.

تفاصيل مران الأهلي

وشهد مران الأهلي الأول مشاركة الوجوه الجديد المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق وهي إمام عاشور لاعب الزمالك الأسبق وميتلاند السابق بالإضافة إلى المغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي كما شارك لأول مرة كريم نيدفيد العائد من الإعارة بصفوف نادي فيوتشر.

كما تواجد في مران الأهلي للمرة الأولى أيضا الأرجنتيني كارلوس بيرينجيز المدرب العام الجديد بالأهلي والذي جاء باختيار مارسيل كولر لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرا فنيا

كارلوس بيرنجير: مدربا

هارالد جامبيرلي: مدربا

سامى قمصان: مدربا

ميشيل يانكون: مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلى خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.