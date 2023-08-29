فوائد الباذنجان، مهم للحوامل والأطفال ويحمى من السرطان ويخفض الكوليسترول

فوائد الباذنجان، الباذنجان من الخضروات الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا لأنه يقدم كأكلة شعبية شهيرة أو كنوع من المقبلات الشهيرة.

وفوائد الباذنجان، عديدة فهو غنى بالعناصر الغذائية المهمة ولأن مذاقه شهر فى الطهى يكثر الإقبال على تناوله من قبل الصغار والكبار خاصة أنه يقدم كنوع من أنواع المخللات المنزلية.

والباذنجان له قيمة غذائية عالية واشتهر بفاعليته فى علاج أنيميا فقر الدم لإحتوائه على نسبة عالية من الحديد وايضا قشرة الباذنجان نفسها غنية بالعناصر الغذائية المهمة.

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ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الباذنجان من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية ويجب الإهتمام بتقديمها لأفراد الأسرة حفاظا على صحتهم.

القيمة الغذائية الموجودة في الباذنجان

واضاف السيد، أن الباذنجان يحتوى على عدد ليس بقليل من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والسيلينيوم والزنك وحمض الفوليك وفيتامينات أ وسي وه وك، وفيتامين ب المركب 1،2،3،4،5،6، وبالتالى له فوائد علاجية عظيمة.

فوائد الباذنجان، فيتو

فوائد الباذنجان

وتابع، أن من فوائد الباذنجان:-

يقوى مناعة الأطفال ويحميهم من جميع الأمراض الفيروسية وكذلك الأورام السرطانية الخبيثة.

يساعد في نمو الأطفال بشكل صحى بدون أى مشكلات.

يعمل على تقوية عضلات الصغار وحمايتهم من أنيميا فقر.

يساعد فى إنقاص الوزن لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة كما أنه قليل السعرات الحرارية.

يؤخر علامات الشيخوخة لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى الوقاية من السرطان لأن يحتوى على مضادات الأكسدة التي تقاوم تواجد الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

يقوى العظام ويحمى من هشاشتها كما يقوى المفاصل لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لإحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لإحتوائه على البوتاسيوم.

يساعد فى ضبط مستوى السكر والضغط بالدم وبالتالى يعزز من صحة أصحاب الأمراض المزمنة ويقلل من فرص حدوث الجلطات لديهم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يمنع الإصابة بإلتهاب الأعصاب ويعزز من الوظائف الإدراكية.

مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يمدها بالعناصر الغذائية المهمة ويساعد فى نمو الجنين وحمايته من التشوهات.

أضرار الإفراط في تناول الباذنجان

وحذر الدكتور أحمد السيد، من الأفراط فى تناول الباذنجان، لأنه يزيد من تكون حصوات الكلى، وقد يؤثر على امتصاص الحديد بالجسم، كما يجب تناوله نيئا أو مشويا لأن النقل. منه يحتوى على نسبة عالية من الدهون التى تضر بصحة الجسم.