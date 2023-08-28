فوائد الفول السوداني، يحمي من أمراض القلب والسرطان وحصوات المرارة

فوائد الفول السوادني، عديدة ومختلفة، وتعتمد الاستفادة من فوائد الفول السوداني على تناوله بانتظام، وترجع فوائد الفول السوداني إلى ما يحتوي عليه من مغذيات ومضادات أكسدة قوية وفيتامينات هامة ومعادن.

فوائد الفول السوداني

فوائد الفول السوداني للصحة

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الفول السوداني، لا يمكن إغفالها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

مصدر للبيوتين

يعتبر البيوتين جزءًا من فيتامين ب المركب، ولكنه كان يُسمى أيضًا فيتامين H في الماضي. والبيوتين هو عنصر غذائي مفيد يشارك البيوتين في العشرات من التفاعلات الأنزيمية في الجسم.

يمكن أن يكون مفيدًا لعلاج التصلب المتعدد والسكري وبعض أمراض الدماغ، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على ما يكفي من البيوتين أمر ضروري للنساء الحوامل، حيث أن النقص الخفيف في البيوتين يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر العيوب الخلقية عند الجنين.

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يحمي من السرطان

الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة البوليفينولية. كما أنه مصدر غني لحمض P-Coumaric المعروف بقدرته على الحد من إنتاج أمينات النيتروز المسببة للسرطان. وهذا يساعد أيضًا على تقليل فرصة الإصابة بسرطان المعدة بشكل كبير. ومن المعروف أيضًا أن الفول السوداني يحتوي على بيتا سيتوستيرول، وهو شكل من أشكال الفيتوستيرول الذي يساعد على منع نمو الأورام السرطانية.

يمنع تكون حصوات المرارة

أثبتت الأبحاث أن تناول زبدة الفول السوداني أو الفول السوداني الخام يوميًا، يقلل من فرص الإصابة بحصوات المرارة بنسبة 25٪ تقريبًا. كما أنه يساعد على تقليل فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بالمرارة.

يحارب القلق والاكتئاب

يتم تحديد تنظيم المزاج بواسطة مادة كيميائية في الدماغ تسمى السيروتونين. يحدث الاكتئاب عندما تكون الخلايا العصبية غير قادرة على إفراز كميات كافية من هذا الهرمون. يمكن أن يساعد الفول السوداني في منع حدوث ذلك. وذلك بسبب وجود حمض أميني يسمى التربتوفان في الفول السوداني. يساعد هذا الحمض على إطلاق السيروتونين وله تأثيرات مضادة للاكتئاب.

يمنع مرض السكري

فائدة أخرى رائعة لتناول الفول السوداني بانتظام هي أنه يتحكم في مستويات السكر في الدم، قد يكون أحد أسباب ذلك هو أن الفول السوداني غني بالمنجنيز. هذا المعدن جيد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويساعد الجسم أيضًا على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

يساعد أثناء الحمل

الفول السوداني يحمي الجنين من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي. كما أنه يساعد على تقليل فرص إصابة الطفل بالحساسية.

لصحة القلب

ما تأكله اليوم سيحدد صحة قلبك بعد بضع سنوات. وتناول حفنة من الفول السوداني يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفول السوداني للصحة

يحسن رؤيتك

الحفاظ على الرؤية الجيدة ليس بالأمر الصعب، كل ما عليك فعله هو تضمين الأطعمة المناسبة في نظامك الغذائي. ليس الجزر فقط، بل الفول السوداني أيضًا، يمكن أن يساعد في تحسين البصر. يساعد الزنك الموجود في الفول السوداني جسمك على إنتاج فيتامين أ، الذي بدوره يحافظ على صحة العين