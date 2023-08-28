أخبار الفن اليوم: لبنى ونس تبكي على الهواء بسبب أبنائها.. والمطربة سيمون تكشف حقيقة جنسيتها اليونانية

شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

لبنى ونس، بكت الفنانة لبنى ونس على الهواء، وهي تروي قصة ارتباطها بأولادها، قائلا: "ولادي كل حياتي وعيطت علشان بحبهم أوي".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": “ولادي بالنسبة لي الدنيا كلها، ومن ساعة ما ادركت ان هما الحياة بالنسبة حسيت اني عايزة الحق ابقى معاهم وبسابق الزمن علشان اعملهم حاجة، وحاسة اني طول الوقت مقصرة فهما كل حياتي ومعنديش أغلى منهم”.

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ولفتت لبنى ونس: "أنا بالنسبة لي فاطمة بنتي قريبة من قلبي لإني أم متشحتفة على ولادي وطيبة بزيادة".



كشفت المطربة الكبيرة سيمون عن حقيقة جنسيتها اليونانية وليست المصرية.

وقالت: “علشان بغني بلغات كثيرة الناس بتفكرني يونانية معرفش ليه.. أنا من قنا بصعيد مصر وابويا من المنصورة وعيشت حياتي كلها فى حبيبتي شبرا".

وكانت سيمون أعربت عن سعادتها بإحياء الليلة الرابعة من مهرجان القلعة، وقالت: “أهلا بجمهور القلعة الجميلة ومش هنضيع وقت، ناوية أغني كتير قوي النهارده”.



ومازحت سيمون جمهورها بالقلعة بمقطع من أغنيتها وقالت: قاعدين ساكتين كده ليه نسيتوني ولا ايه.. يلا نبدأ حفلنا الحلو فى المكان الحلو.

طرح المطرب مصطفى حجاج عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عملنا قيمة"، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

يتعاون مصطفى حجاج في أغنية "عملنا قيمة" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي أماديو.

يتابع مسلسل سفاح الجيزة قطاع كبير من الجمهور على مستوى مصر والوطن العربي.

ولقد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سفاح الجيزة إقدام السفاح على قتل ضحية جديدة، وهذه الضحية هي الفنانة ميمي جمال.

وجسدت ميمي جمال شخصية عمة السفاح التي يقتلها في الحلقة الثانية من مسلسل السفاح لتكون الضحية رقم ٢ في سجل جرائمه العديدة، ويقتلها بعدما طالبت والدة السفاح بحقها في منزل شقيقها.

إشادات بـ ميمي جمال

وحظيت الفنانة القديرة ميمي جمال بعدد من الإشادات بعد تألقها في مسلسل سفاح الجيزة بالرغم من مساحة دورها الصغيرة، وكانت الإشادات تتركز حول قدرتها على تجسيد شخصيتها والتمكن من التمثيل بالرغم من تقدمها في العمر فضلًا عن جرأتها في الظهور بمظهر ملائم لعمرها دون اللجوء إلى التجميل لتبدو أصغر ولقد ساهم ذلك في زيادة مصداقية ما قدمته على الشاشة.

علق مطرب المهرجانات عمر كمال، على الأزمة التي افتعلها بسبب أغنية «أنتي معفنة»، قائلا:«اعتذر عن أي تصرف خارج لي عبر بعض مقاطع الفيديوة المنتشرة علي السوشيال ميديت أو كلمات خارجة جاءت في بعض الأغاني التي غنتها».



وعد عمر كمال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"هركز في النجاح والفن ومحدش هيسمع عني أي مشكلة الفترة اللي جاية والأمور هتبقى كويسة مع نقابة المهن الموسيقية".



أعلنت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر عن خروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، بعد أن كان يعاني من أزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال منشور قالت فيه: "اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أمل خرج حالا من المستشفى متوجه للبيت بفضل الله عز وجل ثم دعواتكم... شكرا لكل من دعم بالسؤال والاتصال والمراسلة"

مرض الشاعر أمل الطائر

الشاعر أمل الطائر كان قد تم نقله في شهر مايو الماضي إلى أحد مستشفيات المعادي، وخضع لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.



وعانى الشاعر على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر إصابته بالقدم السكري، إذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك بجلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية لبتر القدم.