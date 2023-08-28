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ثقافة وفنون

بعد أغنية "انتي معفنة"، عمر كمال: غلطة ومش هتتكرر تاني

عمر كمال، فيتو
عمر كمال، فيتو

عمر كمال، علق مطرب المهرجانات عمر كمال، على الأزمة التي افتعلها بسبب أغنية «أنتي معفنة»، قائلا:«اعتذر عن أي تصرف خارج لي عبر بعض مقاطع الفيديوة المنتشرة علي السوشيال ميديت أو كلمات خارجة جاءت في بعض الأغاني التي غنتها».
 

 

وعد عمر كمال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"هركز في النجاح والفن ومحدش هيسمع عني أي مشكلة الفترة اللي جاية والأمور هتبقى كويسة مع نقابة المهن الموسيقية".
 

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تصرفات عمر كمال 

ولفت:"مشاركتي في حفل العلمين مسئولية كبيرة يجب أن أكون أهل لها ولا يصدر عني أي تصرفات غير لائقة وأعد الجماهير بعدم الخروج مجددًا عن النص".
 

تفاصيل انتهاء أزمة عمر كمال وحمو بيكا بسبب "انتي معفنة"

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

 

قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إحالة المطرب عمر كمال، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، للتحقيق، وذلك بسبب أغنية «أنت معفنة» التي تداولها رواد السوشيال ميديا وانتقدتها برامج التوك شو.

وقال مصطفي كامل:"استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا".

وكان أمير سامي، مدير أعمال المطرب عمر كمال علق على حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن مقطع فيديو “أنت معفنة” على غرار الأغنية الأصلية التي تحمل اسم “أنت معلمة”، والتي غناها كل من عمر كمال وحمو بيكا.

 

مدير أعمال عمر كمال
 

وقال أمير سامي في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنت معفنة ليست أغنية ولم يتم طرحها من الأساس ولا يوجد أي  أغنية جديدة رسمية  طرحها عمر كمال مع حمو بيكا".

 

أزمة فيديو أنت معفنة 
 

كانت بداية الأزمة عندما نشر عمر كمال مقطع فيديو رفقة حمو بيكا على حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”  منذ أيام  وعرضهما للهجوم الحاد واعتبره البعض إهانة للمرأة.

وطالب آخرون من نقابة المهن الموسيقية تحويل كل من حمو بيكا وعمر كمال للتحقيق بعد هذا التصرف.

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بسبب إنتي معفنة، حقيقة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا

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