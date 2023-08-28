المطربة سيمون تكشف حقيقة جنسيتها اليونانية

كشفت المطربة الكبيرة سيمون عن حقيقة جنسيتها اليونانية وليست المصرية.

وقالت: “علشان بغني بلغات كثيرة الناس بتفكرني يونانية معرفش ليه.. أنا من قنا بصعيد مصر وابويا من المنصورة وعيشت حياتي كلها فى حبيبتي شبرا”..

وكانت سيمون أعربت عن سعادتها بإحياء الليلة الرابعة من مهرجان القلعة، وقالت: “أهلا بجمهور القلعة الجميلة ومش هنضيع وقت، ناوية أغني كتير قوي النهارده”.



ومازحت سيمون جمهورها بالقلعة بمقطع من أغنيتها وقالت: قاعدين ساكتين كده ليه نسيتوني ولا ايه.. يلا نبدأ حفلنا الحلو فى المكان الحلو.

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وتُحيي سيمون الفاصل الأول من حفل الليلة من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، فيما سيحيي الفاصل الثاني الفنان الكبير هشام عباس.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.