خروج أمل الطائر من المستشفى بعد تحسن حالته

أعلنت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر عن خروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، بعد أن كان يعاني من أزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال منشور قالت فيه: "اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أمل خرج حالا من المستشفى متوجه للبيت بفضل الله عز وجل ثم دعواتكم... شكرا لكل من دعم بالسؤال والاتصال والمراسلة"

مرض الشاعر أمل الطائر

الشاعر أمل الطائر كان قد تم نقله في شهر مايو الماضي إلى أحد مستشفيات المعادي، وخضع لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.



وعانى الشاعر على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر إصابته بالقدم السكري، إذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك بجلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية لبتر القدم.

نجوم الأغاني الشعبية

ويعد الشاعر أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، حيث كتب ما يزيد على الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية.



وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.

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