الإثنين 28 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لبنى ونس تبكي على الهواء بسبب أبنائها (فيديو)

الفنانة لبنى ونس،
الفنانة لبنى ونس، فيتو

لبنى ونس، بكت الفنانة لبنى ونس على الهواء، وهي تروي قصة ارتباطها بأولادها، قائلا: "ولادي كل حياتي وعيطت علشان بحبهم أوي".
 

قصة حياة لبنى ونس مع ابنائها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": “ولادي بالنسبة لي الدنيا كلها، ومن ساعة ما ادركت ان هما الحياة بالنسبة حسيت اني عايزة الحق ابقى معاهم وبسابق الزمن علشان اعملهم حاجة، وحاسة اني طول الوقت مقصرة فهما كل حياتي ومعنديش أغلى منهم”.
 

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ارتباط لبنى ونس بابنتها فاطمة

ولفتت لبنى ونس: "أنا بالنسبة لي فاطمة بنتي قريبة من قلبي لإني أم متشحتفة على ولادي وطيبة بزيادة".
 

لبنى ونس: أحتاج لطبيب نفسي بسبب جعفر العمدة

لبنى ونس: أنا مريضة نفسيا ومحتاجة دكتور يعالجني (فيديو)

 

في وقت سابق، كشفت الفنانة  لبنى ونس، عن إصابتها بمرض نفسي وحاجتها للعلاج؛ بسبب الشخصية التي ظهرت بها في مسلسل "جعفر العمدة"، إذ كشفت أنها "أتعبتها" بسبب كمية المشاعر التي أظهرتها.

 

وقالت ونس خلال لقائها مع برنامج "الراديو بيضحك": "في فترة تصوير مسلسل جعفر العمدة انقطعت عن أولادي وحفيدي والدنيا كلها لأنه لما يبقى عندي أدوار مهمة فيها أبعاد نفسية مبعرفش أخرج من الدور بسهولة ودي أزمة عندي".

وأضافت: "أنا مبعرفش أخرج من أي شخصية بجسّدها بسهولة وأعتقد إني مريضة نفسيًا وهتعالج.. أنا محتاجة دكتور نفسي لأني مريضة نفسيًا خاصة بعد دوري في مسلسل "جعفر العمدة"، وأنا تعبانة لأن فيه مشاعر مش عارفة أتخلص منها".

 

وتحدثت ونس عن تعاونها مع المخرج محمد سامي في "جعفر العمدة": "كان متمسك بيا في مسلسل جعفر العمدة، فهو من رشحنى للعمل، وتقابلت معه في بروفة الترابيزة وتناقشنا حول تفاصيل العمل، مما خلق جو من الحميمية بيننا في الكواليس، فشعرنا أننا جميعنا أسرة واحدة".

 

وأشارت إلى رهان سامي عليها: "قال لي أنه مراهن على دور فاطمة، فهي عصب السيناريو، فدور فاطمة كان تركيبة إنسانية مختلطة في بعض، فبصراحة كانت جميع مشاهدي كانت صعبة، وخاصة مشهد القطر الذي قابلت فيه بلال شامة".

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