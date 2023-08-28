نجلاء المنقوش تغادر تركيا إلى بريطانيا على خلفية كشف لقاء كوهين

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» فى وقت سابق اليوم الاثنين، بأن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش فرت إلى تركيا، بعد الضجة الكبيرة التي رافقت تسريب وزارة الخارجية الإسرائيلية لتفاصيل لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع المنقوش في روما.

ونقلت الصحيفة عن مستشارة للوزيرة، التي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وقفها عن العمل والتحقيق معها بشأن اللقاء، أنها فرت إلى تركيا "خوفا على سلامتها".

سفر وزيرة الخارجية الليبية من تركيا إلى لندن

وقالت سالمين أسعد مستشارة الوزيرة للصحيفة، عبر تطبيق واتساب، إن المنقوش سافرت جوا إلى تركيا بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة"، مضيفة أن "الناس غاضبون" وأشعلوا النيران احتجاجا.

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ثم نقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر قوله إن وزيرة خارجية حكومة الوحدة غادرت تركيا إلى بريطانيا.

الدبيبة طلب ترتيب اجتماع المنقوش وكوهين

وكانت تقارير تحدثت عن أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب الاجتماع بين المنقوش ونظيرها كوهين على أمل الحصول على دعم أقوى من أمريكا ودول أخرى لحكومته.

وكشفت التقارير عن أن الدبيبة كان يخشى من أن يضعف الدعم الدولي للحكومة ويختفي فأقدم على هذه الخطوة.

ووفقا للتقارير فإن اجتماع كوهين مع المنقوش تم تنسيقه على أعلى المستويات في ليبيا واستمر قرابة 3 ساعات في بيت الضيافة التابع لوزارة الخارجية الإيطالية.

ودعا مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين كل مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة عبد الحميد الدبيبة وذلك بعد الكشف عن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

إجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية

كما دعا البرلمان إلى إجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن التواصل مع إسرائيل، مطالبا لجنة (6+6) بوضع شروط في قوانين الانتخابات تمنع ترشح كل من يثبت تورطه في ذلك.

وقال في بيان عقب جلسة طارئة بخصوص لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن قرار البرلمان سابقا بسحب الثقة من حكومة الدبيبة كان "صائبا".

لقاء وزير خارجية الاحتلال ونجلاء المنقوش في إيطاليا

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت، في بيان أمس الأحد، أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعًا مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، بالرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ونقل عن وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين قوله: إنه تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكدًا: نمنح أهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا، ووصف الاجتماع بالـ"تاريخي" و"خطوة لبناء العلاقات".