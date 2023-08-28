الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مجلس النواب الليبي يدعو لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة بعد لقاء كوهين والمنقوش

نجلاء المنقوش، فيتو
نجلاء المنقوش، فيتو

دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين كل مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة عبد الحميد الدبيبة وذلك بعد الكشف عن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

 

إجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية

كما دعا البرلمان إلى إجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن التواصل مع إسرائيل، مطالبا لجنة (6+6) بوضع شروط في قوانين الانتخابات تمنع ترشح كل من يثبت تورطه في ذلك.

وقال في بيان عقب جلسة طارئة بخصوص لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن قرار البرلمان سابقا بسحب الثقة من حكومة الدبيبة كان "صائبا".

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في حين اعتبر البرلمان الليبي أن أي عمل قامت به حكومة الوحدة الوطنية بعد سحب الثقة منها هو عمل "باطل"، داعيا كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية إلى عدم تنفيذ تعليمات هذه الحكومة.

 

أمريكا توبخ إسرائيل بسبب كشف لقاء كوهين مع وزيرة خارجية ليبيا

ووجهت الإدارة الأمريكية، اليوم، رسالة توبيخ إلى إسرائيل، بسبب الكشف عن لقاء وزير خارجية الاحتلال، إيلى كوهين، مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.

ونقلت مواقع عبرية، عن مسئولين فى إسرائيل قولهم: إن الإدارة الأمريكية وجهت رسالة توبيخ إلى حكومة بنيامين نتنياهو، بعد تسريب لقاء كوهين ونجلاء المنقوش، الأمر الذي أفسد جهود بذلتها أمريكا على مدار عامين لتقريب وجهات النظر بين ليبيا وإسرائيل، وانضمام الدولة العربية لاتفاقيات أبراهام.

 

تسريب لقاء كوهين ونجلاء المنقوش

ووفق المصادر الإسرائيلية، فقد اعتبر الأمريكان أن ذلك "قد يكون أنهى جهد سنتين قامت به الولايات المتحدة لتقريب ليبيا من اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع تل أبيب، ومن شأنه أن يدفع دولًا أخرى للانخراط في تفاهمات تعاون وتطبيع مع إسرائيل"، على حد قولهم.

واعتبروا التبرير الإسرائيلي حول الرد على أسئلة الصحفيين غير مقنع، لافتين إلى أنه "بعد تسريب الخبر كان يمكن للخارجية الإسرائيلية أن تقول للصحافيين: لا تعقيب، بدلًا من أن يخرج وزير الخارجية ويتغنى علنًا بلقاء سري!".

 

لقاء وزير خارجية الاحتلال ونجلاء المنقوش في إيطاليا

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت، في بيان أمس الأحد، أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعًا مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، بالرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ونقل عن وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين قوله: إنه تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكدًا: نمنح أهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا، ووصف الاجتماع بالـ"تاريخي" و"خطوة لبناء العلاقات".

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