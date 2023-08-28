الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بوظتو شغل سنتين، أمريكا توبخ إسرائيل بسبب كشف لقاء كوهين مع وزيرة خارجية ليبيا

وزير خارجيه الاحتلال
وزير خارجيه الاحتلال ونجلاء المنقوش، فيتو

وجهت الإدارة الأمريكية، اليوم، رسالة توبيخ إلى إسرائيل، بسبب الكشف عن لقاء وزير خارجية الاحتلال، إيلى كوهين، مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.

ونقلت مواقع عبرية، عن مسئولين فى إسرائيل قولهم: إن الإدارة الأمريكية وجهت رسالة توبيخ إلى حكومة بنيامين نتنياهو، بعد تسريب لقاء كوهين ونجلاء المنقوش، الأمر الذي أفسد جهود بذلتها أمريكا على مدار عامين لتقريب وجهات النظر بين ليبيا وإسرائيل، وانضمام الدولة العربية لاتفاقيات أبراهام.

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تسريب لقاء كوهين ونجلاء المنقوش

ووفق المصادر الإسرائيلية، فقد اعتبر الأمريكان أن ذلك "قد يكون أنهى جهد سنتين قامت به الولايات المتحدة لتقريب ليبيا من اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع تل أبيب، ومن شأنه أن يدفع دولًا أخرى للانخراط في تفاهمات تعاون وتطبيع مع إسرائيل"، على حد قولهم.

واعتبروا التبرير الإسرائيلي حول الرد على أسئلة الصحفيين غير مقنع، لافتين إلى أنه "بعد تسريب الخبر كان يمكن للخارجية الإسرائيلية أن تقول للصحافيين: لا تعقيب، بدلًا من أن يخرج وزير الخارجية ويتغنى علنًا بلقاء سري!".

 

لقاء وزير خارجية الاحتلال ونجلاء المنقوش في إيطاليا

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت، في بيان أمس الأحد، أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعًا مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، بالرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ونقل عن وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين قوله: إنه تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكدًا: نمنح أهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا، ووصف الاجتماع بالـ"تاريخي" و"خطوة لبناء العلاقات".

وحسب بيان الخارجية الإسرائيلية، ناقش الوزيران خلال اللقاء الذي عقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في العاصمة روما، "العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".

 

إقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

وأثار الكشف عن هذا اللقاء موجة غضب واسعة في ليبيا شملت العاصمة التى تسيطر عليها حكومة عبدالحميد الدبيبة، وغيرها من المدن الأخري، ودفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف المنقوش عن العمل، ومنعها من السفر، ومن ثم إقالتها الاثنين.

وبينما أكدت وزارة الخارجية الليبية أن اللقاء كان عابرًا وغير رسمي ولم يكن معدًا له مسبقًا، إلا أن اثنين من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة كشفوا أن الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.

وقال أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما، وإن مكتبه رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش، حسب أسوشييتد برس.

كما ذكر المسؤول الثاني أن الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت المنقوش رئيس الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس.

تفاصيل اللقاء السري بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الليبية في إيطاليا

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