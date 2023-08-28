لقاء وزيرة الخارجية الليبية بنظيرها الإسرائيلي يشعل ليبيا.. وخبير يكشف أهداف تل أبيب في طرابلس بعد أزمة نجلاء المنقوش

ردود فعل داخلية متسارعة شهدتها ليبيا منذ إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لقاء وزيرة الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، وسط اتهامات لرئيس هذه الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بالموافقة على اللقاء "ضمن محاولات لكسب تأييد خارجي لبقائه في السلطة".

وعقب كشف تل أبيب عن اللقاء الذي جرى في روما، تقرر إيقاف نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق، وكلف الدبيبة وزير الشباب، فتح الله الزني، مؤقتا بتسيير العمل بوزارة الخارجية، بينما اقتحم متظاهرون المقر القديم والمهجور لوزارة الخارجية في طرابلس، وأحاطوا ببيت الدبيبة في مدينة مصراتة.

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لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل أشعلوا النيران في صور لنجلاء المنقوش، التي غادرت البلاد على متن طائرة خاصة بالحكومة منتهية الولاية، وفق ما أكدته مصادر عدة.

وقرر البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه في بيان بـ"الجريمة القانونية والأخلاقية"، اليوم الإثنين، وقبل تلك التحركات، اعترفت خارجية الحكومة منتهية الولاية بانعقاد اللقاء لكنها وصفته بـ عارض وغير رسمي ولم يُعد مسبقا، مشيرة في البيان نفسه إلى أن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية الإيطالي خلال زيارة نجلاء روما الأسبوع الماضي.

فيما أوضح جهاز الأمن الداخلي في بيان بوقت متأخر من مساء الأحد أنه لم يسهل سفرهاـ وقال: "لم تمر عبر الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياقات المتعارف عليها"، كما أكد أن لديه تسجيل كاميرات مراقبة المغادرة بالمطار، وقد أدرج اسمها في قوائم الترقب بالمنافذ لحين امتثالها للتحقيق، في إشارة إلى منع سفرها مؤقتًا.

ترددت أنباء في ليبيا حول هروب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إلى أسطنبول في تركيا، وذكرت مصادر أن ما يسمون أنفسهم "ثوار منطقة حي الأندلس" اقتحموا الفيلا الخاصة بالوزيرة، إلا أنها سارعت بالهروب قبل أن يتمكنوا من القبض عليها.

وحاول الفريق حسين العائب رئيس جهاز المخابرات، منع المنقوش من السفر، ولكن جهات أخرى داخل مطار معيتيقة سهلت هروبها من صالة كبار الزوار، إلى مطار أسطنبول.

الرواية الإسرائيلية بشأن لقاء وزيرة الخارجية الليبية بـ إيلي كوهين

من ناحيتها، أشارت الرواية الإسرائيلية إلى أن الاجتماع بحث "العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بينهما، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه، وأهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد"، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

و بحسب “سكاي نيوز” عربية، رغم محاولة الدبيبة غسل يده من اللقاء، وتحميل المسؤولية على الوزيرة، إلا أن متخصصين يرون أن تأخر تحركه إن لم يدل على الرضا وتوجيه بعقد اللقاء، فإنه يرجح علمه به وتغاضيه عن اتخاذ قرار منذ ذلك الحين.

ويرجح أن هذا اللقاء "جاء بحثا من الدبيبة عن اعتراف إسرائيلي ضمن محاولة الحكومة منتهية الولاية للبقاء في السلطة كما أوضح الباحث السياسي الليبي محمد قشوط الذي يربط بين هذا الاجتماع وتحركات أخرى لحكومة الدبيبة في الداخل والخارج.

أهداف الإعلان الإسرائيلي على اللقاء السري

يعلم المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الحكومة هي سلطة غير شرعية وسترحل في أقرب وقت، وإعلانهم عقد اللقاء هو للتمهيد أمام من سيخلف الحكومة منتهية الولاية؛ بحيث تسقط عنه سابقة عقد أول لقاء مع مسؤول إسرائيلي وبالتالي يسهل إجراء لقاءات مشابهة مستقبلا.

واندلع الخلاف السياسي أمس الأحد مع كشف الخارجية الإسرائيلية أن وزيري خارجية إسرائيل وليبيا التقيا الأسبوع الماضي في أول مبادرة دبلوماسية من نوعها بين البلدين، فيما قال كوهين "تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين".

وطالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الدبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن لقاء نجلاء المنقوش وكوهين، معتبرا أنه "لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ويعد خرقا لقانونها"،وتلك إشارة من المنفى إلى القانون رقم "62" الصادر في العام 1957، وتنص مادته السابعة على "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها".

ويشار إلى أن ليبيا تتمتع بتراث يهودي غني مثل عدد من دول شمال إفريقيا الأخرى، لكن خلال عقود من حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، طرد آلاف اليهود من البلاد، وتم تدمير العديد من الكنس اليهودية.

وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، في حين تحكم البلاد حاليا حكومتان متنافستان واحدة في الغرب برئاسة الدبيبة وأخرى في الشرق يرأسها أسامة حمّاد بتكليف من البرلمان ودعم من قائد الجيش خليفة حفتر.

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ودفع ذلك اللقاء الذي أثار غضب الدولة الليبية إلى التساؤلات حول أهداف إسرائيل في ليبيا، ليرد بدوره الدكتور أحمد فؤاد أنور الخبير في الشأن الإسرائيلي موضحًا أن إسرائيل انتهكت الاتفاق الضمني حول سرية اللقاء الفريد من نوعه بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الاسرائيلي ايلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن تسريب ذلك اللقاء جاء رغبة من الحكومة الإسرائيلية في إلهاء الجماهير المناصرة لها عن المشاكل الحقية في الداخل، بالإضافة إلى أنها تبحث عن ما يحشدهم خلفها بمعنى أن هناك بعض الأنصار سيرون أن هذا إنجاز تحقق لكن إفشاء الخبر جاء بضرر كبير على الحكومة الإسرائيلية واسرائيل، وربما أفسد الترتيبات التي كانت تتم العمل بها منذ أيام القذافي.

وأوضح أنه كان هناك مسعى إيطالي تدخلت فيه كاميليا السادات حينها لكي يزور عدد من اليهود من أصول ليبيه، وبالفعل زاروها وقال القذافي حينها " على من يرغب زيارة ليبيا لا بد وأن يأتي برفقة تكنولوجيا نزع الألغام في مقابل السماح لهم بزيارة الدولة، فتلك الجهود التراكمية تسعى أيضا من جانب إسرائيل لتقويض الجهود الليبية لحشد افريقيا في التصويت ضد اسرائيل في المنابر الدولية، وهو ما نجح فيه القذافي الي حد ما.

وأضاف الخبير في الشأن الإسرائيلي، إلى أن ليبيا بالنسبة لإسرائيل تتمتع بموقع استراتيجي علي البحر المتوسط ولها حدود مع الدول الأفريقية والعربية مهمة ولديها ثروات وأيضا إسرائيل تسعي إلى نصيب لها من الكعكة في إعادة الإعمار، فبالتالي هذه الملفات بالنسبة لإسرائيل أولوية ثابتة، لكن اللهث وراء المانشيتات من جانب حكومة نتنياهو ربما يكون له أثر سلبي علي المحك من غضبة الشارع وإبعاد المنقوش بل ومغادرتها ليبيا علي عجل، وهو ما يؤكد أن هناك رفض شعبي لهذه التحركات وحصاد تافهة بالنسبة لإسرائيل في مقابل الخسائر التي جنتها من إفشاء سرية اللقاء.