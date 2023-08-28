موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٣، يتابع مسلسل سفاح الجيزة عدد كبير من المشاهدين على مستوى مصر والوطن العربي.

ويبحث المتابعون عن مواعيد عرض المسلسل خاصة موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٣ باعتبارها الحلقة القادمة والتي ستحمل مفاجآت عدة.

تفاصيل موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٣

وفيما يتعلق ب موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٣ فإنها سيتم عرضها يوم الجمعة القادم الموافق ١ سبتمبر وفيما يخص موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٣ بتوقيت القاهرة سيكون في تمام الثانية عشرة صباحا وموعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٣ بتوقيت القاهرة سيكون هو نفسه.

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ضحية جديدة للسفاح

ولقد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سفاح الجيزة إقدام السفاح على قتل ضحية جديدة، وهذه الضحية هي الفنانة ميمي جمال.

وجسدت ميمي جمال شخصية عمة السفاح التي يقتلها في الحلقة الثانية من مسلسل السفاح لتكون الضحية رقم ٢ في سجل جرائمه العديدة، ويقتلها بعدما طالبت والدة السفاح بحقها في منزل شقيقها.

إشادات بـ ميمي جمال

وحظيت الفنانة القديرة ميمي جمال بعدد من الإشادات بعد تألقها في مسلسل سفاح الجيزة بالرغم من مساحة دورها الصغيرة، وكانت الإشادات تتركز حول قدرتها على تجسيد شخصيتها والتمكن من التمثيل بالرغم من تقدمها في العمر فضلًا عن جرأتها في الظهور بمظهر ملائم لعمرها دون اللجوء إلى التجميل لتبدو أصغر ولقد ساهم ذلك في زيادة مصداقية ما قدمته على الشاشة.

أحمد فهمي يشكر الجمهور

توجه أحمد فهمي بالشكر للجمهور بعد العديد من ردود الأفعال الإيجابية على مسلسله الجديد “سفاح الجيزة”، حيث نشر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة مرسومة له في شخصية السفاح.

وأضاف: “أشكركم على رد الفعل وأتمنى الحلقات الجاية تبقى عند مستوى التوقعات”.

وتصدر مسلسل “سفاح الجيزة” قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وذلك بعد وقت قصير من عرضه على المنصة.

المخرج هادي الباجوري

واحتفى المخرج هادي الباجوري بتصدر أحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل سفاح الجيزة قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة “شاهد” بعد ساعات من طرحه على المنصة.

وكتب هادي الباجوري عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: “في أول ٢٤ ساعة مسلسل سفاح الجيزة الأكثر مشاهدة في مصر والخليج وكتير من دول العالم”.

باسم سمرة

يجسد باسم سمرة في مسلسل "سفاح الجيزة" شخصية حازم، وهو ضابط الشرطة المسئول عن التحقيق والبحث عن المفاتيح لكشف كافة الخيوط والأدلة التي تقوده لجرائم سفاح الجيزة، والذي جسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

وكانت بدايته مع تتبع ركين سعد (زينة) بعد خروجها من أحد الفنادق وهي تحمل حقيبة سفر في ظل اختفاء صديقة لها وتضع الحقيبة في سيارة برفقة رجل غريب لم تكشف كاميرات المراقبة ملامحه.

وكان باسم سمرة قد قال في بيان صحفي:" "شدّني إلى العمل عدة عوامل أبرزها الدور المختلف الذي لم يسبق لي تقديمه في أعمالي السابقة، والمخرج هادي الباجوري الذي كنت أنتظر فرصة للعمل معه، فضلًا عن وجود الزميل أحمد فهمي الذي جمعتني معه ورشات العمل التحضيرية قبل التصوير، واعتبره ممثلًا مميزًا وشخصًا رائعًا".

تفاصيل أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة

وفيما يتعلق بأيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فإن مسلسل سفاح الجيزة يتم عرضه كل يوم جمعة ويتم عرض حلقتين أسبوعيًّا.