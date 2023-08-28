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ثقافة وفنون

مسلسل سفاح الجيزة الأكثر مشاهدة على شاهد في مصر

سفاح الجيزة، فيتو
سفاح الجيزة، فيتو

مسلسل سفاح الجيزة، تصدر مسلسل سفاح الجيزة قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وذلك بعد وقت قصير من عرضه على المنصة.

المخرج هادي الباجوري

واحتفى المخرج هادي الباجوري بتصدر أحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل سفاح الجيزة قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد بعد ساعات من طرحه على المنصة.

وكتب هادي الباجوري عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": “في أول ٢٤ ساعة مسلسل سفاح الجيزة الأكثر مشاهدة في مصر والخليج وكتير من دول العالم”.

باسم سمرة  

 يجسد باسم سمرة في مسلسل سفاح الجيزة شخصية حازم وهو ضابط الشرطة المسئول عن التحقيق والبحث عن المفاتيح لكشف كافة الخيوط والأدلة التي تقوده لجرائم سفاح الجيزة والذي جسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

وكانت بدايته مع تتبع ركين سعد (زينة) بعد خروجها من أحد الفنادق وهي تحمل حقيبة سفر في ظل اختفاء صديقة لها وتضع الحقيبة في سيارة برفقة رجل غريب لم تكشف كاميرات المراقبة ملامحه. 

وكان باسم سمرة قد قال في بيان صحفي:"  "شدّني إلى العمل عدة عوامل أبرزها الدور المختلف الذي لم يسبق لي تقديمه في أعمالي السابقة، والمخرج هادي الباجوري الذي كنت أنتظر فرصة للعمل معه، فضلًا عن وجود الزميل أحمد فهمي الذي جمعتني معه ورشات العمل التحضيرية قبل التصوير، واعتبره ممثلًا مميزًا وشخصًا رائعًا".

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تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة كشف ملامح عن حياة السفاح جابر الذي يعيش بهوية أخرى حيث يناديه البعض يوسف.

وتكشف الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة أن جابر يخفي جثة فتاة في “ديب فريزر” وخلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة يتم الكشف عن أن هناك فتاة تدعى زينة (ركين سعد) تتواجد مع جابر في مكان ما دون علم أهلها.

ويكشف باسم سمرة الذي يحقق في قضية متعلقة بزينة أن الأخيرة ظهرت في كاميرات مراقبة أحد الفنادق وهي تغادره ومعها حقيبة ويشاركها في وضعها في سيارة شخص غريب لم يتم الكشف عن وجهه.

وخلال الجزء الأخير من الحلقة يتم الكشف عن أن جابر كان يعيش بهوية شخص يدعى يوسف كان يعمل في مصنع ملابس وكان متزوجًا عرفيًّا بـ جيهان الشماشرجي أو نجلا التي كانت متزوجة في الوقت ذاته صلاح عبد الله، وتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة بقدوم جابر إلى شقة نجلا ويخبرها أنه قد تخلص من أحد الأشخاص وبينما كان يساعدها في ارتداء سلسلة ذهب يذبحها بدم بارد ويتركها غارقة في دمائها.

 

طرح أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة

وطرحت منصة شاهد في الساعات الأولى من اليوم الجمعة أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة مسلسل سفاح الجيزة والذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد فهمي.

ونشرت منصة شاهد عبر منصة إنستجرام منشورًا كتب فيه الحساب الرسمي للمنصة "انتهى وقت الانتظار أول حلقتين تعرضان الآن  مسلسل #سفاح_الجيزة من أعمال شاهد الأصلية يعرض الآن #Shahid".

تفاصيل أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة

وفيما يتعلق بأيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فإن مسلسل سفاح الجيزة يتم عرضه كل يوم جمعة ويتم عرض حلقتين أسبوعيًّا.

 

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