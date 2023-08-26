فوائد الحلبة الحصى، تسيطر على الكوليسترول والوزن

فوائد الحلبة الحصى، عديدة للصحة، ولكن قد يربطها الكثيرون، بزيادة إدرار اللبن للمرضعات، في حين أن فوائد الحلبة الحصى عديدة للنساء، وللرجال أيضا، فقد أكدت إحدى الدراسات على أهمية الحلبة الحصى في زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال، إلى جانب فوائدها بالنسبة لمرضى القلب، والسمنة أيضا.

فوائد الحلبة الحصى

فوائد الحلبة

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الحلبة الحصى عديدة، وهو ما تستعرضه، في السطور التالية.

تحمي الكبد

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الحلبة تقلل من إصابة الخلايا الجذرية في الكبد، علاوة على ذلك، قد تقلل الحلبة من خطر الإصابة بتليف الكبد عن طريق تقليل أنشطة الإنزيمات، وبالتالي حماية الكبد من التلف.

السيطرة على نسبة الكوليسترول

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم؛ يسبب أمراض مثل تصلب الشرايين، ويحدث ذلك بسبب تراكم رواسب الدهون داخل الشرايين، مما يعيق الدورة الدموية. ونتيجة لذلك، فإنه يؤدي إلى السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

وتشير الدراسات إلى أن تناول أوراق الحلبة يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال

من فوائد الحلبة الحصى للرجال؛ أنها تعزز عمل هرمون التستوستيرون، وتزيد من الرغبة الجنسية..

التحكم في الوزن

الألياف الموجودة في الحلبة تساعد في التخلص من الوزن الزائد، كما أنها معروفة بخصائصها التي تساعد على الشعور بالشبع، مما يساعد على التخلص من الشعور المتكرر بالجوع، مما يساعد في التحكم في الوزن الزائد، والتحكم في كميات ونوعيات الأطعمة التي تتناولها.

غنية بمضادات الأكسدة

من فوائد الحلبة الحصى، أنها مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة؛ لأنها تحتوي على فيتامين C، وفيتامين A، وبيتا كاروتين. تنتج الجذور الحرة في الجسم من سوء التمثيل الغذائي، مما يؤدي للأسف إلى إتلاف الخلايا والأعضاء في التشريح البشري. تؤدي إصابة الخلايا هذه إلى العديد من الاضطرابات الصحية.

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الحلبة أن تمنع تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة، وبالتالي حالات الالتهابات والسرطان.

لمرضى السكري

تعمل الحلبة الحصى على خفض مستويات السكر في الدم، فالمحتوى العالي من الألياف الموجود في الحلبة الحصى، مفيدًا في دعم التحكم في نسبة السكر في الدم، حتى عند الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

صحة الجلد والشعر

تحتوي الحلبة على فيتامين C. وهي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تمنع الإصابة بالأمراض الالتهابية. تحفز فيتامين C أيضًا إنتاج الكولاجين الذي يعطي تماسكًا لبشرتك. وبالتالي فهي تمنع التجاعيد وتؤخر أيضًا علامات الشيخوخة. كما يمكنها أيضًا ترطيب البشرة الجافة.

وتمنع أحماض أوميجا 3 و6 الدهنية، الموجودة بها، التهاب بصيلات الشعر، مما يمنع تساقط الشعر. كما أنها تعزز نمو الشعر..

تمنع اضطرابات المعدة

تظهر الأبحاث أن الألياف الموجودة في الحلبة الحصى؛ تعمل كغذاء لميكروبات الأمعاء الصديقة، فهي تمتص الماء من الأمعاء وتليين الأمعاء. لذلك، تساعد الحلبة الحصى في منع عسر الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقلل من خطر الإمساك والالتهابات.

تحمي من الجلطات

تحتوي الحلبة الحصى على الفينولات، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في منع تكوين جلطات الدم، فهي تعيق جلطات الدورة الدموية، مما يقطع تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

خصائص مضادة للسرطان

تمنع مادة السابونين الموجودة في الحلبة نمو الخلايا السرطانية، وبشكل خاص تكون فعالة في علاج سرطان القولون والبروستاتا. علاوة على ذلك، فقد أظهرت علاجات رائعة لسرطان الدم وسرطان العظام.

فوائد الحلبة الحصى

تحسين وظائف الكلى

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الحلبة على تقليل مستوى حمض الأكساليك وهيدروكسي برولين الكالسيوم، التي تتسببفي تكون الحصوات في الكلى، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الحلبة، في منع ترسب الكالسيوم في الكلى، مما يمنع إصابة أنسجة الكلى.