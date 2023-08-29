ترتيبات منذ 6 سنوات.. رفع السرية عن اتصالات إسرائيل وليبيا.. رافييل لوزان يكشف المستور: مقابلة كوهين والمنقوش سبقها اجتماع في رودس

كشف رئيس اتحاد يهود ليبيا، رافييل لوزان، الإثنين، تفاصيل جديدة عن لقاء وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي تم إيقافها عن عملها وإحالتها للتحقيق قبل فرارها إلى تركيا خشية على حياتها.

رئيس اتحاد يهود ليبيا يكشف اتصالات ليبيا وإسرائيل

وقال رئيس اتحاد يهود ليبيا، رافييل لوزان، إن لقاء نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، ليس به جديد، كاشفًا عن لقاءات تتم بين مسؤولين من الاحتلال وشخصيات من ليبيا منذ 6 أعوام.

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وكشف، أن الاتصالات الأولى التي قام بتسهيلها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي ست سنوات، فتحت الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي، بين كوهين والمنقوش.

مشيرًا إلى أنه في يونيو 2017، تم ترتيب اجتماع في جزيرة رودس اليونانية ضم وفودًا من ليبيا وإسرائيل، ومثل تل أبيب وزيرة المساواة الاجتماعية آنذاك جيلا جمليئيل، التي تنحدر والدتها من ليبيا، ووزير الاتصالات آنذاك أيوب قرا، ونائب رئيس الكنيست يهيل بار واللواء المتقاعد يوم توف سامية، وهو أيضًا من أصل ليبي.

وترأس الوفد الليبي في لقاء جزيرة رودس وزير الإعلام والثقافة والآثار في حكومة الثني آنذاك عمر القويري.

عمر القويري ترأس وفد ليبيا في لقاء رودس

وتابع في حوار نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كانت ليبيا في ذلك الوقت تحت حكومتين منفصلتين، وهو الوضع الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم، وإن كان في شكل مختلف.

وكان عمر القويري آنذاك وزيرًا في حكومة الشرق برئاسة عبد الله الثني، في حين ورد أن خليفة الغويل، زعيم الحكومة المنافسة المتمركزة في الغرب، أرسل بركاته إلى رودس عبر الفاكس.

وأشار إلى أن المؤتمر، الذي عقد في فندق رودس بالاس على مدى ثلاثة أيام، ركز على الذكرى الخمسين لطرد اليهود من ليبيا بعد حرب 1967 بين إسرائيل والعالم العربي، وتحدث المندوب الليبي في المؤتمر عن حق اليهود الليبيين في العودة إلى البلاد والحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم.

وقال رئيس اتحاد يهود ليبيا، إن اجتماع رودس في اليونان، أعقبه في السنوات اللاحقة سلسلة من الاجتماعات الأخرى التي نظمها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين في روما وتونس واليونان.

واستطرد رافييل لوزان: "في مرحلة ما، كان التعامل مع الأمر حساسًا للغاية، وسلمت القضية إلى الدبلوماسيين".

مشددًا على أن اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين كبار الدبلوماسيين -كوهين والمنقوش- تتويجا لعمل 6 سنوات، وكان ينبغي أن يحدث ذلك في وقت أقرب بكثير، لكن عدم الاستقرار الحالي في ليبيا لم يسمح بذلك.

وأضاف زاعمًا، من المؤسف أيضًا عدم مشاركة الجالية اليهودية الليبية في الاتصالات الأخيرة بين الجانبين، حيث كانت حقوقهم أحد مواضيع النقاش، بعد أن تركوا ليبيا عام 1967، ترك اليهود وراءهم ممتلكات بقيمة 20 مليار دولار، لقد سعوا على مدى عقود للحصول على تعويضات.

وعزا لوزون تحول ليبيا المفاجئ بشأن اللقاء الثنائي إلى رد الفعل الداخلي العنيف بعد إعلان إسرائيل.

التقارب بين ليبيا وإسرائيل جاء في بداية الاتفاقيات الإبراهيمية

ووفقًا للوزان، فإن الإشارة إلى التقارب بين البلدين جاءت في البداية من الاتفاقيات الإبراهيمية، لكن على عكس دول الخليج مثل الإمارات والبحرين، التي تشترك في عدو إقليمي مشترك مع إسرائيل في إيران، فإن ليبيا لا تواجه تهديدًا خارجيًّا كبيرًا. وأشد مشاكلها خطورة هي عدم استقرارها الداخلي.

والواقع أن حوافزها لإقامة علاقات أولية مع إسرائيل تتشابه أكثر مع حوافز المغرب.

وتابع لوزان مزاعمه، المسؤولون الليبيون يشعرون بالرهبة من قدرة إسرائيل على جعل الصحراء تزدهر، معظم البلاد مغطاة بالرمال، وهي ضخمة الحجم وقليلة السكان، لقد كان بالفعل هاجسًا في عهد معمر القذافي، جعل الصحراء صالحة للعيش ومزدهرة.

رافييل لوزان مع عمر القويري، فيتو

مشيرًا إلى أن "أحد طموحات قادة اليوم هو الوصول إلى التقدم العلمي الذي حققته إسرائيل والتكنولوجيا ذات الشهرة العالمية في مجال الري والزراعة، كما فعل المغرب" وفق زعمه.

وزعم لوزان أيضًا أن بعض التقنيات الإسرائيلية يتم نشرها بالفعل بشكل غير رسمي في ليبيا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى وساطته الخاصة، رغم أنه لم يخض في التفاصيل.

وآخر مرة زار فيها لوزان ليبيا كانت عام 2012، بعد وقت قصير من سقوط القذافي. وخلال تلك الزيارة، اختطفته جماعة مسلحة واحتجزته لمدة ثمانية أيام قبل إطلاق سراحه، وعلى الرغم من غيابه الطويل منذ ذلك الحين، إلا أنه يمتلك أوراق اللعبة ويزعم أنه تلقى طلبات من سياسيين محليين للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال لوزان: إنها خطوة تاريخية أن يتم اقتراح هذا على يهودي ليبي.

رافييل لوزان عراب التفاهمات بين ليبيا وإسرائيل

وتابع: لدي عشرات الآلاف من المتابعين الليبيين على فيسبوك، الذين يعجبون بي لنزاهتي، منذ سنوات، رفضت عرضًا بملايين الدولارات من العقيد القذافي مقابل تصريح ليهود ليبيين مؤيد لنظامه، الليبيون معجبون بي بسبب حياديتي في الفصل الحالي بين الحكومتين، أنا أتحدث لصالح ليبيا موحدة، وأعبر عن ولائي لهذا البلد، في حين أن معظم الليبيين يعتقدون أن اليهود موالون لإسرائيل فقط.

لوزان أضاف: "إذا ظلت ليبيا كما هي اليوم، فلن أترشح وإذا تم انتخابي، في اليوم التالي علي أن أبدأ بالتجول مرتديًا سترة مضادة للرصاص. إنها دولة خطيرة يجب أن تتصرف فيها بسياسة.

وقال: "إذا كان بإمكاني حقًّا اختيار منصب حكومي، فإنني أود أن أصبح سفيرًا لليبيا لدى إسرائيل في يوم من الأيام".

أمريكا توبخ إسرائيل بعد كشف لقاء نجلاء المنفوش مع كوهين

ووجهت الإدارة الأمريكية، رسالة توبيخ إلى إسرائيل، بسبب الكشف عن لقاء وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.

ونقلت مواقع عبرية، عن مسؤولين فى إسرائيل قولهم: إن الإدارة الأمريكية وجهت رسالة توبيخ إلى حكومة بنيامين نتنياهو، بعد تسريب لقاء كوهين ونجلاء المنقوش، الأمر الذي أفسد جهود بذلتها أمريكا على مدار عامين لتقريب وجهات النظر بين ليبيا وإسرائيل، وانضمام الدولة العربية لاتفاقيات أبراهام.

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ووفق المصادر الإسرائيلية، فقد اعتبر الأمريكان أن ذلك "قد يكون أنهى جهد سنتين قامت به الولايات المتحدة لتقريب ليبيا من اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع تل أبيب، ومن شأنه أن يدفع دولًا أخرى للانخراط في تفاهمات تعاون وتطبيع مع إسرائيل"، على حد قولهم.

واعتبروا التبرير الإسرائيلي حول الرد على أسئلة الصحفيين غير مقنع، لافتين إلى أنه "بعد تسريب الخبر كان يمكن للخارجية الإسرائيلية أن تقول للصحافيين: لا تعقيب، بدلًا من أن يخرج وزير الخارجية ويتغنى علنًا بلقاء سري!".