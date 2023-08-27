بعد رفع السرية عن لقاء كوهين ونجلاء، جبهة النضال الوطني تحشد الليبيين للتظاهر ضد التطبيع

تابعت جبهة النضال الوطني الليبية الأخبار المعلنة، وغير المعلنة التي تتحدث عن اجتماعات، واتصالات سرية وعلنية مع وزيرة الخارجية للحكومة المنتهية الولاية في طرابلس نجلاء المنقوش.

جبهة النضال الوطني تدعو لرفض التطبيع مع إسرائيل

وأكدت الجبهة في بيان لها تلقت "فيتو" نسخة منه، أنها تدين هذه الاتصالات المشبوهة، وغير المبررة مع عصابات احتلت جزءا غاليا من الأمة -فلسطين- وأرض من سوريا، ولبنان، وتنكل كل صبح بأهلنا في فلسطين، وترفض قرارات مجلس الامن، والأمم المتحدة، وتصنع أسلحة الدمار والصواريخ، وتمارس التفرقة العنصرية، ويحمل علمها صورة النيل والفرات كجزء من وجودها، وتطبع على الشيكل العملة الصهيونبة صورة حدودها من الفرات إلى النيل كحلم نهائي للدولة المسخ، ودفعت الأمة خيرة شبابها للتصدي لهذه البلطجة، والاستكبار الأمريكى المساند لها.

Advertisements

واستطردت جبهة النضال الوطني الليبية، نؤكد رفضًا للاستسلام المهين، ولذا فإن هذه الخطوة هي إهانة لجماهير شعبنا فى ليبيا، واستخفاف به وما ينبغي أن يمر دون موقف.

وختمت بيانها قائلة: ندعو جماهير شعبنا الحر الآبي للخروج في كافة ربوع الوطن يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر بعد صلاة الجمعة للتعبير عن موقف يليق بشعبنا، ويوقف هذه المهزلة المخجلة ولن يمروا.

تفاصيل اللقاء السري بين إيلى كوهين ونجلاء المنفوش

وكان قد كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش في العاصمة الايطالية "روما"، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

اقرأ أيضا:

ونقل موقع "i24" العبري، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال في بيان: إن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيچي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل، وفق قوله.

وتابع إيلى كوهين: تحدثت مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حول الإمكانات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضًا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كُنس ومقابر يهودية في البلاد.

خطة إسرائيل للتواجد فى ليبيا عبر حكومة الدبيبة

وأضاف إيلى كوهين: نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن مناقشاته مع المنقوش تطرقت إلى العلاقات التاريخية التي تربط إسرائيل وليبيا واهتمامهما المشترك بالتعاون، بما في ذلك المجالات المحتملة للمبادرات الإنسانية والزراعة وإدارة المياه.

إيلى كوهين ونجلاء المنفوش، فيتو

ووصف الموقع العبري، لقاء كوهين والمنقوش بـ "إنجاز تاريخي"، واصفًا الاجتماع الذي لم يعلن عن توقيته بأنه كان رائدًا ويهدف إلى استكشاف التعاون المحتمل وإقامة العلاقات بين البلدين.

رفع السرية عن لقاء إيلى كوهين ونجلاء المنقوش

وعقب رفع السرية عن اللقاء، كشف الناطق السابق باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن لقاء وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة نجلاء المنقوش، تم الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما.

وقال أفير جندلمان في تدوينة عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، مساء الأحد، جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاء تاريخيا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وبحث معها إقامة تعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية، وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع، وفق مزاعمه.

كما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا بشأن اللقاء الذي عقد برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، لم تصدر وزارة الخارجية في طرابلس أي بيان عن اللقاء حتى نشر الخبر.