الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بعد رفع السرية عن لقاء كوهين ونجلاء، جبهة النضال الوطني تحشد الليبيين للتظاهر ضد التطبيع

نجلاء المنفوش، فيتو
نجلاء المنفوش، فيتو

تابعت جبهة النضال الوطني الليبية الأخبار المعلنة، وغير المعلنة التي تتحدث عن اجتماعات، واتصالات سرية وعلنية مع وزيرة الخارجية للحكومة المنتهية الولاية في طرابلس نجلاء المنقوش.

جبهة النضال الوطني تدعو لرفض التطبيع مع إسرائيل

وأكدت الجبهة في بيان لها تلقت "فيتو" نسخة منه، أنها تدين هذه الاتصالات المشبوهة، وغير المبررة مع عصابات احتلت جزءا غاليا من الأمة -فلسطين- وأرض من سوريا، ولبنان، وتنكل كل صبح بأهلنا في فلسطين، وترفض قرارات مجلس الامن، والأمم المتحدة، وتصنع أسلحة الدمار والصواريخ، وتمارس التفرقة العنصرية، ويحمل علمها صورة النيل والفرات كجزء من وجودها، وتطبع على الشيكل العملة الصهيونبة صورة حدودها من الفرات إلى النيل كحلم نهائي للدولة المسخ، ودفعت الأمة خيرة شبابها للتصدي لهذه البلطجة، والاستكبار الأمريكى المساند لها.

Advertisements

 

واستطردت جبهة النضال الوطني الليبية، نؤكد رفضًا للاستسلام المهين، ولذا فإن هذه الخطوة هي إهانة لجماهير شعبنا فى ليبيا، واستخفاف به وما ينبغي أن يمر دون موقف.

 

وختمت بيانها قائلة: ندعو جماهير شعبنا الحر الآبي للخروج في كافة ربوع الوطن يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر بعد صلاة الجمعة للتعبير عن موقف يليق بشعبنا، ويوقف هذه المهزلة المخجلة ولن يمروا.

تفاصيل اللقاء السري بين إيلى كوهين ونجلاء المنفوش

وكان قد كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش في العاصمة الايطالية "روما"، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

اقرأ أيضا: 

تفاصيل اللقاء السري بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الليبية في إيطاليا

ونقل موقع "i24"  العبري، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال  في بيان: إن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيچي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل، وفق قوله.

 

وتابع إيلى كوهين: تحدثت مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حول الإمكانات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضًا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كُنس ومقابر يهودية في البلاد.

خطة إسرائيل للتواجد فى ليبيا عبر حكومة الدبيبة

وأضاف إيلى كوهين: نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن مناقشاته مع المنقوش تطرقت إلى العلاقات التاريخية التي تربط إسرائيل وليبيا واهتمامهما المشترك بالتعاون، بما في ذلك المجالات المحتملة للمبادرات الإنسانية والزراعة وإدارة المياه.

إيلى كوهين ونجلاء المنفوش، فيتو

ووصف الموقع العبري، لقاء كوهين والمنقوش بـ "إنجاز تاريخي"، واصفًا الاجتماع الذي لم يعلن عن توقيته بأنه كان رائدًا ويهدف إلى استكشاف التعاون المحتمل وإقامة العلاقات بين البلدين.

رفع السرية عن لقاء إيلى كوهين ونجلاء المنقوش

وعقب رفع السرية عن اللقاء، كشف الناطق السابق باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن لقاء وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة نجلاء المنقوش، تم الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما.

وقال أفير جندلمان في تدوينة عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، مساء الأحد، جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاء تاريخيا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وبحث معها إقامة تعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية، وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع، وفق مزاعمه.

كما  أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا بشأن اللقاء الذي عقد برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، لم تصدر وزارة الخارجية في طرابلس أي بيان عن اللقاء حتى نشر الخبر.

مشروع قانون في البرلمان التونسي لتجريم التطبيع مع إسرائيل

المبعوث الأممي إلى ليبيا: هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نجلاء المنقوش وزير الخارجية الليبية إيلي كوهين ليبيا وإسرائيل لقاء إيلى كوهين ونجلاء المنقوش روما وزير خارجية اسرائيل التطبيع مع اسرائيل

مواد متعلقة

تل أبيب كشفت الستور، تفاصيل اجتماع سري بين ليبيا وإسرائيل فى العاصمة الإيطالية

ليبرمان: نيتنياهو سبب انهيار إسرائيل اقتصاديا وأمنيا

أموال ليبيا تضع ساركوزي في مأزق، كواليس صفقة القذافي قبل 16 عاما

الجيش الليبي يوضح حقيقة تدخل تشاد بريا في ليبيا

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

سر غضب جماهير الزمالك بعد تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية (صور)

سفير السودان في ليبيا: حميدتى مات (فيديو)

وزير التموين يوضح حقيقة رفع سلعة الأرز من قائمة السلع التموينية الأساسية

كلوب: محمد صلاح باق مع ليفربول بنسبة 100%

كرة اليد، الزمالك يخسر لقب البطولة العربية أمام الكويت الكويتي (صور)

أشرف صبحي يناقش مع اللجنة الأولمبية خطوات التقدم رسميا لاستضافة أولمبياد 2036

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 عند الأطفال (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بدء مهمة جديدة للبحث عن "وحش لوخ نيس"

طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه وطني في أفغانستان

العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بالخير الوفير وتحقيق النجاح

كيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

المزيد
الجريدة الرسمية