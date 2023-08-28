المعارضة الإسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب نشر لقاء المنقوش مع إيلي كوهين

انتقدت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرار حكومة نتنياهو بنشر اللقاء السري بين وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في إيطاليا.

المعارضة تهاجم حكومة نتنياهو

ومن جانبه ذكر رئيس معسكر الدولة في إسرائيل، بيني جانتس إن "العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل هي مسألة حساسة وخطيرة، بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية".



وقال بيني كانت في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم: عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير، فهذا ما يحدث في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم. حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تنتهي أيامها".



ومن جانبه انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، نشر اللقاء، وقال: "دول العالم تنظر هذا الصباح إلى التسريب غير المسؤول لاجتماع وزراء الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية، وتسأل نفسها: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة؟".



وذكر يائير لابيد: "إن ما حدث أمام وزيرة الخارجية الليبية هو حدث غير محترف ويفتقر إلى المسؤولية وفشل خطير في الحكم. هذا صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان كعنوان رئيسي".





وفي السياق ذاته، قالت رئيسة حزب العمل، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي: “على الوزير إيلي كوهين أن يستقيل”.



وأضافت “الضرر الذي أحدثه لم يسبق له مثيل، منشور متسرع دمر حياة الوزيرة الليبية، الذي اضطرت للفرار إلى تركيا، وأدى ذلك إلى ضرر دولي لإسرائيل”



وتابعت "إن الشخص المتحفظ الجاد لن يرغب في مقابلة وزير خارجية هدفه كله هو خلق رأس مال سياسي وإعجابات على تويتر، إن سياسة الليكود تتخلل سياسة العلاقات الخارجية للبلاد وتلحق بها أضرارا جسيمة".



وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت، أمس الأحد، عن أول اجتماع بين وزيرها إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية الليبية في حكومة عبدالحميد الدبيبة نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، وذلك بهدف دراسة إمكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.





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