خبير: نشاط شركات القطاع المالي غير المصرفي امتد لتملك البنوك

قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن القطاع المالي غير المصرفي حاليًّا يلعب دورًا مهمًّا في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس هيئة الرقابة المالية أشار خلال المؤتمر الاقتصادى 2022 أن حجم التمويلات التي وفرها القطاع المالي غير المصرفي خلال 12 شهر بلغت 40 % من حجم التمويلات التي تم توفيرها بما يعادل 396 مليار جنيه.

وأضاف: "زادت بنسبة كبيرة خلال العام الحالى بعد أن شمل نشاط معظم شركات القطاع التمويل العقارى والتمويل الاستهلاكي وامتد النشاط لتمويل المشروعات التنموية العامة والخاصة فى إطار تشديد السياسة المالية لتخفيف العبء على كاهل الحكومة في إطار تعظيم دور القطاع الخاص.

وتابع: "امتد نشاط شركات القطاع المالى غير المصرفى لتملك بنوك ذات خصائص متكاملة وتسعى العديد منها لإنشاء بنوك رقمية مواكبة التطور العالمى ودعما للشمول المالى والتحول الرقمى..وهو ما سيدعم بدرجة كبيرة الاقتصاد الكلى من خلال توسيع قاعدة كيانات التمويل وتنفيذا للمبادرات المتعددة لتمويل القطاعات المختلفة فى ظل ارتفاع نسب الفائدة لكبح التضخم ولتخفيض الضغط على الصناعات القائمة على التمويل كقطاع العقارات والاسكان وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة وغيرها".

ختام تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% عند مستوى 7776 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 5512 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذى حققته فى أبريل 2018، وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه، أمس الأحد.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 7750 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 5517 نقاط.

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تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% عند مستوى 7623 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5455 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وواصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة.