تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي بأسيوط

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والعضو المنتدب إليها، بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي، بمدينة أسيوط والتي تساهم في القضاء على مشكلة عدم توصيل المياه للأدوار العليا، وتحسين جودة المياه في المدينة وجميع مناطقها بالكامل.

رفع كفاءة محطة مياه الهلالي

وقال رئيس شركة مياه أسيوط في تصريحات له اليوم إنه قد تم رفع كفائة محطة مياه الهلالي الكائنة بشرق مدينة أسيوط من ٢٠٠ لتر/ ثانية إلى طاقة ٦٠٠ لتر / ثانية لتخدم المدينة بالكامل.

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تطوير مآخذ المحطة وإعادة عمرة الطلبات

وأكد رئيس شركة مياه أسيوط على تطوير إنشاء مأخذ المحطة وإعادة عمرات الطلمبات، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير مياه نظيفة للمواطنين، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق مزيد من الجهد المبذول لدفع منظومة العمل الفعلية والتي تسعى لتحقيق الاستفادة المرجوة في أقرب وقت ممكن، كمردود إيجابي سيعود بالنفع على المواطنين.

كما باشر رئيس الشركة خلال جولته التفقدية عمليات الغسيل والتعقيم لمكونات المحطة وتشغيل الطلمبات على النحو الأمثل وأشاد بضرورة استكمال العمل حتى يتم التشغيل النهائي وكذلك التنسيق مع جميع الجهات المعنية حتى نصل إلى كوب ماء نظيف.