الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مياه دمياط: أنشطة توعوية مكثفة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومركز شباب السوالم

تنفيذ عملية التوعية
تنفيذ عملية التوعية لترشيد استهلاك المياه

فى إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ومكتبة مصر العامة قام فريق من إدارة التوعية   بتنفيذ  العديد من الأنشطة التفاعلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة  من خلال المكتبات المتنقلة  بهدف حث  الاطفال على ترشيد استهلاك المياه وكيفية المحافظة عليها وعلى شبكات الصرف الصحي،التعريف بالخط الساخن125 وبأهمية تركيب القطع الموفرةوذلك بمقر مركز شباب السوالم 
هذا الى جانب  عمل ورشة لتعليم اساسيات السباكة الخفيفة ودورها فى ترشيد استهلاك المياه 
 

Advertisements

 

 

 حملات مكبرة لتنشيط التحصيل ورصد المخالفات وازالة التعديات على مرفق مياه الشرب 

من ناحية اخري وجه اللواء مهندس / أحمد ماهر رئيس مجلس الإدارة  ، بتشكيل لجان من القطاع التجاري  لتنشيط عملية التحصيل والمرور والتفتيش على المشتركين بمركز ومدينة فارسكور ومدينة راس البر بمركز دمياط  و ذلك من خلال  خطة عمل موضوعة  ، لتحصيل المتأخرات وازالة  جميع الوصلات الخلسة والتعديات والمخالفات وتقنين أوضاعها والتى  يلجأ اليها البعض هروبًا من إتباع الاجراءات القانونية والاستفادة من الخدمات دون سداد المستحقات.
واوضح شاهين ان الحملات التى شنتها الشركة اسفرت عن رصد اعداد كبيرة من المخالفات والتعديات هذا بالاضافة لحصر تراكمات بالعدادات  
وشدد  على عدم  التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحاب  تلك المخالفات، لما له من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية وحفاظا على مستحقات الشركة.

تنفيذ الأنشطة التفاعلية بالتعاون مع مكتبة مصر  بهدف حث  الاطفال على ترشيد استهلاك المياه


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة التوعية التفتيش على المشتركين الوصلات الخلسة ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط مركز دمياط مدينة فارسكور مدينة رأس البر مكتبة مصر العامة

مواد متعلقة

محافظ دمياط تناقش تطوير صناعة الأثاث واستعادة مكانتها بالأسواق المحلية والدولية

بعد طول انتظار، موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء بثوبه الجديد

ساخرون، وزير‭ ‬الكهرباء: أبو‭ ‬الهول ‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬سنة‭ ‬واقف‭ ‬تحت‭ ‬الشمس ‬واحنا‭ ‬مش‭ ‬عارفين‭ ‬نعيش‭ ‬بدون تكييفات

تعرف على تطور العلاقات المصرية العمانية تزامنا مع زيارة السلطان هيثم لمصر

صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

التموين تحذر البقالين: عقوبات مشددة لبيع السلع التموينية في السوق السوداء

المصري للتأمين يرصد فعاليات ماراثون معا ضد السرطان

الأكثر قراءة

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

رسالة أحمد سليمان لـ حسن موسى بعد قرار تعيين البناني بالزمالك

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

تصل لـ 3600 جنيه، أسعار علب حلوى مولد النبي 2023 وأسباب ارتفاعها

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

المعارضة الإسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب نشر لقاء المنقوش مع إيلي كوهين

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسرع 4 لاعبين في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية