مياه دمياط: أنشطة توعوية مكثفة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومركز شباب السوالم

فى إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ومكتبة مصر العامة قام فريق من إدارة التوعية بتنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة من خلال المكتبات المتنقلة بهدف حث الاطفال على ترشيد استهلاك المياه وكيفية المحافظة عليها وعلى شبكات الصرف الصحي،التعريف بالخط الساخن125 وبأهمية تركيب القطع الموفرةوذلك بمقر مركز شباب السوالم

هذا الى جانب عمل ورشة لتعليم اساسيات السباكة الخفيفة ودورها فى ترشيد استهلاك المياه



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حملات مكبرة لتنشيط التحصيل ورصد المخالفات وازالة التعديات على مرفق مياه الشرب

من ناحية اخري وجه اللواء مهندس / أحمد ماهر رئيس مجلس الإدارة ، بتشكيل لجان من القطاع التجاري لتنشيط عملية التحصيل والمرور والتفتيش على المشتركين بمركز ومدينة فارسكور ومدينة راس البر بمركز دمياط و ذلك من خلال خطة عمل موضوعة ، لتحصيل المتأخرات وازالة جميع الوصلات الخلسة والتعديات والمخالفات وتقنين أوضاعها والتى يلجأ اليها البعض هروبًا من إتباع الاجراءات القانونية والاستفادة من الخدمات دون سداد المستحقات.

واوضح شاهين ان الحملات التى شنتها الشركة اسفرت عن رصد اعداد كبيرة من المخالفات والتعديات هذا بالاضافة لحصر تراكمات بالعدادات

وشدد على عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحاب تلك المخالفات، لما له من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية وحفاظا على مستحقات الشركة.

تنفيذ الأنشطة التفاعلية بالتعاون مع مكتبة مصر بهدف حث الاطفال على ترشيد استهلاك المياه