انتقادات ضد تعيين البناني مديرا للزمالك.. وقفة احتجاجية ضده بزعم انتمائه للأحمر.. وأهلاوية كتبوا التاريخ في القلعة البيضاء

أثار تعيين عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد أن خرج العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعمون أن عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، أهلاوي ويشجع النادي الأهلي.

ونظم عدد من الأعضاء العاملين بنادي الزمالك وقفة احتجاجية ضد تعيين عماد البناني مديرا تنفيذيا للنادي ورئيسا للجنة الثلاثية، بزعم انتمائه للنادي الأهلي.

وعمل العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين داخل نادي الزمالك، على الرغم من انتمائهم للنادي الأهلي، وحققوا نجاحات كبيرة، حيث نرصد في التقرير التالي العديد من الأسماء التي عملت داخل نادي الزمالك وحققت نجاحات كبيرة رغم الانتماء للنادي الأهلي.

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جمال عبدالحميد

جمال عبد الحميد، والذى بدأ مسيرته فى النادي الأهلي وظل فيها طوال 7 سنوات، ثم انتقل للغريم التقليدى الزمالك، واستمرت مسيرته فى ميت عقبة 10 سنوات قبل أن يعلن انتهاء رحلته مع الساحرة المستديرة.

وحقق جمال عبد الحميد نجاحات كبيرة مع الزمالك وسجل أهدافا كثيرة، وحقق العديد من البطولات مع أبناء القلعة البيضاء.

وبعد جمال عبد الحميد، تفشت الظاهرة بين نجوم جيله والأجيال التالية، ففى الأهلى نجد بعض النجوم انتقلوا إلى الزمالك مثل، أيمن شوقى ومحمد عبد الجليل وحسام حسن وإبراهيم حسن والغاني أحمد فيليكس وإبراهيم سعيد وأسامة حسن وأحمد مجدى وشريف أشرف ومحمد عبد الله وهانى سعيد وحسن مصطفى وحسين ياسر المحمدي وعصام الحضرى وأحمد حسن.

ولكن الذي نجح منهم مع الزمالك، قليل، مثل حسام وإبراهيم حسن وجمال عبد الحميد، الذين حققوا البطولات.

نجاحات التوأم حسام وإبراهيم حسن مع الزمالك

قوبل التوأم حسام وإبراهيم حسن في الزمالك بترحاب جماهيري كبير، باعتبار أنه ليس من المعتاد أن ينتقل نجوم كبار من الأهلي إلى الغريم التقليدي.

وعلى مدار 4 سنوات وتحديدا في الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2004، حقق التوأم حسن نجاحات كبيرة من القلعة البيضاء.

ولعب حسام حسن مع الزمالك 110 مباريات وسجل 57 هدفا في مختلف البطولات.

ولعل ذاكرة الزملكاوية تحمل للنجم حسام حسن العديد من الأهداف المهمة، من بينها هدفه الرائع في مرمى الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل 1-1، حيث جاء بمرمى الحارس الإيفواري جان جاك تيزييه، بالإضافة إلى هدفه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمرمى مازيمبي.

ومن بين أجمل أهدافه المحلية أيضا هدفه في جولدي من الوضع طائرا فضلا عن تسجيله 3 أهداف في مرمى فريقه السابق الأهلي.

وحصل على لقب الدوري المصري 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة والسوبر الأفريقي وكأس مصر والسوبر المصري السعودي، والبطولة العربية للأندية، ليكون إجمالي ما حصل عليه حسام حسن مع الزمالك 8 بطولات.

وتكتسب بطولات حسام مع الزمالك أهمية خاصة، بالنظر إلى أن فترة التسعينيات في القلعة البيضاء لم تكن عامرة بالبطولات، بالإضافة إلى أن التوأم حسن اعتادا على التتويج منذ أن لعبا للأهلي، وبالتالي أكملا مسيرة البطولات بانتقالهما إلى ميت عقبة.

وظلت بطولات واحدة مستعصية على حسام حسن سواء كلاعب أو مدرب وهي بطولة السوبر المصري، حيث خسرها أمام فريقه القديم الاهلي كلاعب في الزمالك، وتكرر الأمر عندما درب الفريق الابيض موسم 2014-2015 ببدايته، ثم أيضا خسارة السوبر المصري أمام الأهلي عندما تولى حسام تدريب المصري البورسعيدي.

التؤام حسن، فيتو

محمود الجوهري

هو أول مدرب مصري يتولى تدريب فريقي الأهلي المصري والزمالك المصري في تاريخ الكرة المصرية، كما كان أول مدرب يقود فريق الأهلي للفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982م حينما تغلب على كوتوكو الغاني وعاد بالكأس.

محمود الجوهري، فيتو

كما نجح مع الزمالك في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد أن تغلب على الغريم التقليدي الأهلي في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا مطلع عام 1994.